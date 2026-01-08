Турция определи при какви условия ще изпрати войски в Украйна

Турция е готова да изпрати войските си в Украйна за участие в мироопазващите сили, но само след прекратяване на огъня, ясно определяне на мисията и приноса на всяка държава, според изявление на Министерството на отбраната на югоизточната ни съседка, цитирано от „Анадолската агенция“. Анкара отбелязва общата си готовност да се присъедини към всяка инициатива, насочена към осигуряване на траен мир в Украйна.

„За да може Турция да изпрати войски в Украйна като част от мироопазващите сили, първо трябва да се установи прекратяване на огъня, а след това мисията и приносът на всяка държава трябва да бъдат ясно определени“, казват от турското военно ведомство.

Освен това, Турция, ръководейки се от принципа на регионална отговорност, ще играе ключова роля в инициативи, насочени към осигуряване на сигурност и стабилност в Черно море.

„Турция е изпълнила и ще продължи да прилага Конвенцията от Монтрьо за проливите, която осигурява баланс в Черно море и е от голямо значение за сигурността на региона: щателно, отговорно, безпристрастно и без компромиси“, се казва в изявлението.