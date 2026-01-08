Убийство в село Горна кула

86-годишен мъж е бил пребит до смърт на автобусна спирка в крумовградското село Горна кула. По първоначални данни възрастният човек е бил нападнат около 10:30 часа вчера.

На пострадалия са били нанесени многобройни удари в областта на главата и тялото, които са довели до фатален изход. Сигналът за случилото се е подаден от местни жители. На място незабавно са изпратени криминалисти, които в хода на разследването са установили и задържали извършителя на престъплението.

Заподозреният е 29-годишен местен жител. Към момента мотивите за извършеното тежко престъпление не са изяснени.

Младият мъж е задържан първоначално за срок от 24 часа, след което с прокурорско постановление арестът му е удължен до 72 часа. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено убийство. Очаква се прокуратурата да внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“.