НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Украинският град Днепър обяви извънредна ситуация на национално ниво

          0
          133
          Днепър
          Днепър
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Кметът на Днепър в Украйна Борис Филатов обяви национално извънредно положение в града, който ръководи. Това се случи на 8 януари, както Филатов обяви в своя Telegram канал.

          - Реклама -

          „Технически ситуацията в Днепър е една от най-трудните. Всъщност това е национално извънредно положение“, написа градоначалникът.

          В същото време Филатов потвърди постепенното връщане на електрозахранването в градските болници, което означава, че се очаква постепенна стабилизация на обстановката.

          Кметът на Днепър в Украйна Борис Филатов обяви национално извънредно положение в града, който ръководи. Това се случи на 8 януари, както Филатов обяви в своя Telegram канал.

          - Реклама -

          „Технически ситуацията в Днепър е една от най-трудните. Всъщност това е национално извънредно положение“, написа градоначалникът.

          В същото време Филатов потвърди постепенното връщане на електрозахранването в градските болници, което означава, че се очаква постепенна стабилизация на обстановката.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          Мария Захарова: Западните военни бази в Украйна ще бъдат легитимни цели за Русия

          Екип Евроком -
          Русия отправи остро предупреждение към западните държави, заявявайки, че всяко разполагане на военни подразделения или инфраструктура в Украйна ще се третира като интервенция и...
          Война

          Спецназът на „Ахмат“ е открил сериозни проблеми за ВСУ в Сумска област

          Иван Христов -
          Командирът на артилерийска група в рамките на групата „Пресса“ на спецназа на „Ахмат“, с позивна „Оптима“, говори за основните проблеми, пред които са изправени...
          Европа

          „Политико“: ЕС обмисля „горчив хап“ – Гренландия срещу гаранции за Украйна

          Екип Евроком -
          Европейският съюз разглежда хипотетичен сценарий, при който страните членки биха се съгласили на разширяване на американското влияние в Гренландия. Тази отстъпка би била направена...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions