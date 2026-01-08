Украинският град Днепър обяви извънредна ситуация на национално ниво

Кметът на Днепър в Украйна Борис Филатов обяви национално извънредно положение в града, който ръководи. Това се случи на 8 януари, както Филатов обяви в своя Telegram канал.

„Технически ситуацията в Днепър е една от най-трудните. Всъщност това е национално извънредно положение“, написа градоначалникът.

В същото време Филатов потвърди постепенното връщане на електрозахранването в градските болници, което означава, че се очаква постепенна стабилизация на обстановката.