Урсула фон дер Лайен е заплашила Зеленски на срещата в Париж

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен е заплашила украинския президент Володимир Зеленски на среща в Париж, пише The ​​Telegraph.

Изданието съобщава, че Фон дер Лайен е направила укорителна физиономия и закачливо е размахала пръст към него. Авторът на статията смята, че е изглеждало така, сякаш Зеленски е написал фраза за атака срещу Москва в заключителното комюнике и е смятал, че това ще остане незабелязано. Изданието също така твърди, че съюзниците на Украйна изглеждат като „коалиция на кършещите се ръце“.