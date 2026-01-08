НА ЖИВО
          Урсула фон дер Лайен е заплашила Зеленски на срещата в Париж

          Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен е заплашила украинския президент Володимир Зеленски на среща в Париж, пише The ​​Telegraph.

          Изданието съобщава, че Фон дер Лайен е направила укорителна физиономия и закачливо е размахала пръст към него. Авторът на статията смята, че е изглеждало така, сякаш Зеленски е написал фраза за атака срещу Москва в заключителното комюнике и е смятал, че това ще остане незабелязано. Изданието също така твърди, че съюзниците на Украйна изглеждат като „коалиция на кършещите се ръце“.

