      четвъртък, 08.01.26
          Вълна от недоволство в мрежата: Искат оставката на Васил Терзиев заради непочистения сняг в София

          Снимка: БГНЕС
          Силно напрежение и вълна от гневни реакции заляха социалните мрежи след последния снеговалеж в столицата. Критиките са насочени директно към кмета на София Васил Терзиев и ръководството на общината, като граждани и общественици настояват за поемане на отговорност заради състоянието на града.

          Председателят на партия МИР Симеон Славчев изрази остра позиция, заявявайки: „Основните виновници за това са така наречения кмет неможач Васил Терзиев, неговата гей дружинка от “Спаси София”, шарлатаните от ППДБ, както и икономическото мнозинство в Столичния общински съвет включващо ГЕРБ, БСП, Ваня Григорова, ИТН, Синя София и останките от Възраждане и ВМРО“.

          Според Славчев, въпреки снежната покривка от едва 4 см, основни пътни артерии са останали непочистени, а столицата е в бедствено положение. Той е категоричен, че „София никога не е била по-мръсна, по-задръстена и по-непочистена и с по-некомпетентно управление“. Славчев призовава за незабавна оставка на кмета и целия общински съвет, подчертавайки, че те „получават заплати над 7000 лв., а не са свършили работа и за 5 пари“.

          Георги Тутанов също се присъедини към исканията за оттегляне на градоначалника. В своя коментар той отбелязва: „Време е да поискаме оставката на Терзиев, той просто не се справя и е безсмислено да мъчи себе си в тази длъжност, както и столичани“. Тутанов изразява мнение, че политическите амбиции, свързани с налагането на Терзиев, са неоснователни: „Васил не става, не го бива и просто трябва да си тръгне, освободете момчето от Вашите болни амбиции и забравете за глупавия Ви план!!!“.

          Ситуацията породи и множество иронични коментари. Водещата на ПИК тв Соня Колтуклиева написа: „Можеше да е смешно, ако не беше толкова страшно“. Тя цитира и потребителя Цветан Тодоров, който обобщава обстановката с думите: „#Хубавое. Тази клинична пътека води направо към Пирогов.“

          Сарказъм не липсваше и в поста на Владимир Зарков, който предложи „съвет“ от името на кмета: „Ако се подхлъзнете на непочистена улица в София, засилете се да паднете до кофа за отпадъци. Около тях сме обезопасили с шарени найлонови торбички, които предпазват от сериозни наранявания. Ще миришете, но ще сте здрави!“.

          Стефан Ташев оприличи случващото се на „Игри на волята в София в зимен вариант“, а Тома Николов иронизира политическата обстановка с коментар за опонентите на управлението, носещи сняг към центъра.

          1 коментар

          1. Всичко е много тъжно!
            Толкова ниско да падне управлението на столичния град ,ако може въобще да се говори за управление! Тези,които го лансираха за поста кмет ,те да го отзовaт незабавно! Иначе и те, заедно с него ,отиват в небитието!

