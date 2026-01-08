НА ЖИВО
      четвъртък, 08.01.26
          Начало България Икономика

          Васил Велев: Държавната администрация източва ресурса на бизнеса

          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров
          Георги Петров

          Държавната администрация „изпомпва парите на бизнеса“, заяви в сутрешния блок на БНТ Васил Велев, представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

          По думите му сериозен проблем е увеличението на заплатите в държавни сектори като „Сигурност“, „Отбрана“ и „Съд и прокуратура“, където според него отиват над една трета от средствата на държавата.

          Велев определи демографската картина в България като катастрофална, като подчерта, че страната губи около 50 000 души годишно, тъй като смъртността значително надвишава раждаемостта.

          По темата за преминаването от лев към евро той заяви, че няма сериозни спънки, въпреки че в по-отдалечените райони се отчита недостиг на стартови пакети с евро и монети. По думите му това е временен проблем, който ще бъде решен.

          Васил Велев призова потребителите да плащат по възможност с карти, като подчерта, че като цяло процесът по въвеждането на еврото върви нормално.

          Той обърна внимание и на проблем, установен от АИКБ, свързан с таксите на търговските банки.

          „Някои банки взимат по 15 лева такса за обмяна на левове в евро, ако човек не е техен клиент. Това е неправилно и вече сме подали сигнали“, заяви Велев.

