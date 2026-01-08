НА ЖИВО
          Великобритания предаде на Украйна 13 системи за ПВО Raven и два прототипа Gravehawk

          Великобритания е дарила на Украйна 13 системи за противовъздушна отбрана (ПВО) RAVEN и два прототипа на системата GRAVEHAWK, разработена специално за Украйна. Това беше потвърдено от заместник-държавния секретар на Обединеното кралство по въпросите на отбраната Алистер Карнс, цитиран от UK Defence Journal.

          „Украйна вече е получила 13 системи за противовъздушна отбрана RAVEN, което дава на украинските подразделения възможността бързо да се защитават от руски въздушни заплахи“, се казва в изявлението.

          Според UK Defence Journal, Raven е специализирано решение за противовъздушна отбрана, разработено специално за Украйна и финансирано от Обединеното кралство. Като част от това решение, ракетата „въздух-въздух“ AIM-132 ASRAAM на Кралските военновъздушни сили е адаптирана за изстрелване от земята, което позволява бързо разполагане за противодействие на руски дронове, самолети и хеликоптери. Тази система за противовъздушна отбрана обаче има ограничени възможности за побеждаване на крилати ракети. Обединеното кралство изтъкна тази система като пример за ускорени иновации, водени от изискванията на бойното поле.

          „Украйна получи два прототипа на системи за противовъздушна отбрана GRAVEHAWK. Първата партида от допълнителни 15 системи GRAVEHAWK, предвидени в договора, ще бъде доставена скоро. Това ще подобри способността на Украйна да защитава ключова инфраструктура от руски удари дълбоко в нейната територия“, добави Карнс.

          По-рано беше съобщено, че системата за противовъздушна отбрана GRAVEHAWK е разработена и за Украйна. Целта ѝ е да противодейства на руски самолети, ракети и дронове. Forces News я описа като високо иновативна, но смъртоносна система. Системата за противовъздушна отбрана може да изстрелва ракети Vympel R-73, от които Украйна разполага с големи запаси.

