      четвъртък, 08.01.26
          Инциденти

          Високо напрежение : Израел с нов удар по ракетна база край град Газа

          СНИМКА: БГНЕС
          Израелската армия съобщи, че е нанесла целенасочен удар по площадка за изстрелване на ракети в близост до град Газа, след като е засякла неуспешен опит за изстрелване на ракета от съоръжението, предаде Ройтерс.

          По данни на армията ракетата не е достигнала израелска територия, а базата е била поразена малко след установяването на опита за пуск.

          Израел обвини палестинското движение Хамас, че е нарушило споразумението за прекратяване на огъня в ивицата Газа два пъти през последните 24 часа. От групировката заявиха пред Ройтерс, че проверяват отправените обвинения.

          Въпреки примирието Израел продължава въздушните удари и целенасочените операции в Газа. Армията подчерта, че разглежда „с изключителна строгост“ всеки опит на въоръжени групи в анклава да атакуват Израел.

          Междувременно Израел и Хамас си отправят взаимни обвинения за сериозни нарушения на споразумението и остават далеч от съгласие по по-сложните стъпки, предвидени в следващата фаза на примирието.

