      четвъртък, 08.01.26
          Внимание с еврото: Как да разпознаем фалшивите банкноти навреме

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          От ГДБОП отправиха предупреждение за повишен риск от прокарване в обращение на фалшиви банкноти, като публикуваха препоръки към граждани и търговци как да се предпазят от измами.

          От сектор „Фалшификации“ съветват задължително да се проверяват всички левови и еврови банкноти, получавани извън банковите институции, особено в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г., както и през първите месеци след въвеждането на еврото в България.

          При съмнение или установяване на фалшификат, граждани, служители на търговски обекти или финансови институции трябва незабавно да предадат банкнотата на компетентните органиМВР, банков офис или да сигнализират на телефон 112, като предоставят максимално подробна информация за начина, по който са се сдобили с нея.

          Според данните на ГДБОП най-висок остава рискът при банкнотите от 50 лева, които са били най-често фалшифицирани през 2025 г. Внимание се изисква и при евробанкноти с номинали 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

          Най-честите опити за прокарване на неистински пари се наблюдават при улична търговия и плащания „на ръка“, където липсва техническа възможност за проверка.

          От ГДБОП посочват няколко ясни признака, по които фалшификатите могат да бъдат разпознати и от обикновените граждани:

          • гладка или лъскава хартия
          • липса на релеф
          • холограма без движение
          • размити или липсващи водни знаци

          Като основен ориентир службите напомнят принципа на Европейска централна банка:

          „Пипни! Погледни! Наклони!“

          Истинската евробанкнота се усеща на допир, има ясно видими защитни елементи и променя външния си вид при накланяне.
          Ако тези характеристики липсват – не приемайте банкнотата.

