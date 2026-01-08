Внимание с еврото: Как да разпознаем фалшивите банкноти навреме

От ГДБОП отправиха предупреждение за повишен риск от прокарване в обращение на фалшиви банкноти, като публикуваха препоръки към граждани и търговци как да се предпазят от измами.

От сектор „Фалшификации“ съветват задължително да се проверяват всички левови и еврови банкноти, получавани извън банковите институции, особено в периода на двойно разплащане до края на януари 2026 г., както и през първите месеци след въвеждането на еврото в България.

При съмнение или установяване на фалшификат, граждани, служители на търговски обекти или финансови институции трябва незабавно да предадат банкнотата на компетентните органи – МВР, банков офис или да сигнализират на телефон 112, като предоставят максимално подробна информация за начина, по който са се сдобили с нея.

Според данните на ГДБОП най-висок остава рискът при банкнотите от 50 лева, които са били най-често фалшифицирани през 2025 г. Внимание се изисква и при евробанкноти с номинали 20, 50, 100, 200 и 500 евро.

Най-честите опити за прокарване на неистински пари се наблюдават при улична търговия и плащания „на ръка“, където липсва техническа възможност за проверка.

От ГДБОП посочват няколко ясни признака, по които фалшификатите могат да бъдат разпознати и от обикновените граждани:

гладка или лъскава хартия

липса на релеф

холограма без движение

размити или липсващи водни знаци

Като основен ориентир службите напомнят принципа на Европейска централна банка:

„Пипни! Погледни! Наклони!“

Истинската евробанкнота се усеща на допир, има ясно видими защитни елементи и променя външния си вид при накланяне.

Ако тези характеристики липсват – не приемайте банкнотата.