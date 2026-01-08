НА ЖИВО
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          „Времената се промениха“: Джулия Робъртс отказва „Хубава жена“, ако филмът се снимаше днес

          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Джулия Робъртс призна, че ако филмът Хубава жена се снимаше в наши дни, тя не би приела ролята на Вивиан.

          В интервю за Deadline актрисата обясни, че с натрупания житейски опит вече не би могла да изиграе персонаж с подобна невинност, дори и в рамките на романтична приказка.

          „Сега нося твърде много от тежестта на света в себе си. Би било невъзможно да изиграя някого толкова невинен – колкото и странно да звучи това за проститутка“, споделя Робъртс.

          Тя отбелязва, че с времето културните възприятия се променят и много филми от миналото днес се възприемат по различен начин.

          „Времената се променят, хората се променят, идеите се променят“, допълва актрисата.

          Последната поява на Робъртс е във филма After the Hunt, който излезе в края на 2025 година. В продукцията участват още Андрю Гарфийлд и Айо Едебири, а режисьор е Лука Гуаданино.

