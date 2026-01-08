„Времената се промениха“: Джулия Робъртс отказва „Хубава жена“, ако филмът се снимаше днес

Джулия Робъртс призна, че ако филмът Хубава жена се снимаше в наши дни, тя не би приела ролята на Вивиан.
В интервю за Deadline актрисата обясни, че с натрупания житейски опит вече не би могла да изиграе персонаж с подобна невинност, дори и в рамките на романтична приказка.
Тя отбелязва, че с времето културните възприятия се променят и много филми от миналото днес се възприемат по различен начин.
Последната поява на Робъртс е във филма After the Hunt, който излезе в края на 2025 година. В продукцията участват още Андрю Гарфийлд и Айо Едебири, а режисьор е Лука Гуаданино.
