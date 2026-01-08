За пореден път: Гръцките фермери затвориха напълно „Кулата“

Граничният преход „Кулата–Промахон“ е напълно затворен за движение на всички видове моторни превозни средства заради продължаващия протест на гръцки земеделци, започнал на 3 декември. От българска страна е въведено засилено полицейско присъствие, с цел контрол и недопускане на инциденти.

- Реклама -

Протестиращите фермери в Гърция заплашват да ескалират действията си, като днес и в петък планират 48-часова пълна блокада на магистрали, обходни пътища и всички гранични пунктове в страната.

Заради протестите е спряно и движението през ГКПП „Капитан Петко войвода“, а по-рано от агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха за ограничение на движението на МПС над 12 тона по път II-19 Симитли – Гоце Делчев, при км 106, в района на ГКПП „Илинден – Ексохи“.