Задържаха 30-годишен издирван от Германия мъж във Великотърновско

30-годишен мъж, обявен за международно издирване, е бил установен и задържан на територията на Великотърновска област, съобщиха от полицията.

- Реклама -

Проверката е извършена на 7 януари в Петко Каравелово, където органите на реда са установили самоличността му.

Задържаха трима души, обявени за международно издирване – Евроком

В хода на проверката е станало ясно, че мъжът се издирва от властите в Германия във връзка с участие в наказателно производство.

По случая са уведомени компетентните служби, като са предприети действия съгласно установените процедури.