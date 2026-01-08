НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропа

          Зеленски: Очакваме да разберем дали  агресорът е готов да прекрати войната

          0
          34
          Володимир Зеленски в Купянск
          Володимир Зеленски в Купянск
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Сподели
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Разбираме, че американската страна ще разговаря с Русия и очакваме обратна връзка дали агресорът наистина е готов да прекрати войната. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

          - Реклама -

          Той добави, че двустранният документ за гаранциите за сигурност за Украйна вече е по същество готов за финализиране на най-високо ниво с президента на Съединените щати.

          „Важно е Украйна успешно да обедини усилията на европейския и американския екип и заедно обсъдихме по-специално документи за възстановяване и икономическо развитие. Бяха разгледани и сложни въпроси от основната рамка за прекратяване на войната, а украинската страна представи възможни варианти за финализиране на този документ“, посочи Зеленски.

          Разбираме, че американската страна ще разговаря с Русия и очакваме обратна връзка дали агресорът наистина е готов да прекрати войната. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

          - Реклама -

          Той добави, че двустранният документ за гаранциите за сигурност за Украйна вече е по същество готов за финализиране на най-високо ниво с президента на Съединените щати.

          „Важно е Украйна успешно да обедини усилията на европейския и американския екип и заедно обсъдихме по-специално документи за възстановяване и икономическо развитие. Бяха разгледани и сложни въпроси от основната рамка за прекратяване на войната, а украинската страна представи възможни варианти за финализиране на този документ“, посочи Зеленски.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Американските власти разкриха самоличността на жената, застреляна при операция на имиграционните служби в Минеаполис

          Дамяна Караджова -
          Американските власти идентифицираха жената, застреляна от служител на имиграционните власти в Минеаполис.
          Европа

          Трактори блокираха Париж: Френски фермери на бунт срещу сделката с Меркосур

          Екип Евроком -
          Френски земеделски производители предприеха ефективни протестни действия рано сутринта, блокирайки ключови обекти в Париж. Недоволството е насочено срещу подготвяното мащабно търговско споразумение между Европейския...
          Икономика

          Георги Вулджев: Гренландия има изключително значение за ЕС

          Пола Жекова -
          Гренландия има изключително голямо стратегическо значение за ЕС по две направления - залежи на природни ресурси и контрол над Арктическите морски пътища. Това написа...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions