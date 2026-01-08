Зеленски: Очакваме да разберем дали  агресорът е готов да прекрати войната

Разбираме, че американската страна ще разговаря с Русия и очакваме обратна връзка дали агресорът наистина е готов да прекрати войната. Това обяви президентът на Украйна Володимир Зеленски.

Той добави, че двустранният документ за гаранциите за сигурност за Украйна вече е по същество готов за финализиране на най-високо ниво с президента на Съединените щати.

„Важно е Украйна успешно да обедини усилията на европейския и американския екип и заедно обсъдихме по-специално документи за възстановяване и икономическо развитие. Бяха разгледани и сложни въпроси от основната рамка за прекратяване на войната, а украинската страна представи възможни варианти за финализиране на този документ“, посочи Зеленски.