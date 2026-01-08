Зеленски: Украинско-американският документ за гаранции за сигурност фактически е готов

Президнетът на Украйна Володимир Зеленски подчерта, че двустранният документ за американските гаранции за сигурност за Украйна е по същество готов за финализиране на най-високо ниво, предава УНИАН.

Държавният глава обяви това във Facebook след доклад на секретаря на Съвета за национална сигурност и отбрана (СНБО) на Украйна Рустем Умеров за разговорите на украинския екип с представители на САЩ във Франция.

„Двустранният документ за гаранциите за сигурност за Украйна е по същество готов за финализиране на най-високо ниво с президента на САЩ. Важно е Украйна да продължи да интегрира работата на европейския и американския екип и съвместно обсъдихме, по-специално, документи за възстановяване и икономическо развитие“, заяви Зеленски.

Украинският президент обаче не уточни кога може да се проведе среща с президента на САЩ Доналд Тръмп за финализиране на документа за гаранциите за сигурност.

Освен това, добави държавният глава, „бяха обсъдени и сложни въпроси относно основната рамка за прекратяване на войната, а украинската страна представи възможни варианти за финализиране на този документ“.

„Разбираме, че американската страна ще комуникира с Русия и очакваме обратна връзка дали агресорът наистина е готов да прекрати войната“, добави Зеленски.

„След завръщането си в Киев, нашият преговарящ екип ще докладва за всички подробности от срещите. Информираме и нашите партньори за последиците от руските удари, което със сигурност не показва, че Москва преосмисля приоритетите си. В този контекст е необходимо натискът върху Русия да се увеличи също толкова интензивно, колкото и преговарящите екипи“, отбеляза Зеленски.

Както заяви украинският президент, осъществимостта на бъдещите гаранции за сигурност трябва да бъде демонстрирана от способността на партньорите да оказват ефективен натиск върху Русия още на този етап.

„Подготвяме нови релевантни контакти с нашите партньори“, добави Зеленски.