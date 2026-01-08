НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 08.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Земетресение с магнитуд 4,6 край остров Крит

          0
          7
          Георги Петров
          Георги Петров
          Сподели
          Георги Петров
          Георги Петров

          Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано в 3:50 часа тази сутрин в морска зона източно от гръцкия остров Крит, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на данни на Институт по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

          - Реклама -

          Епицентърът на труса е бил на 91 километра югозападно от остров Антикитера и на около 303 километра югозападно от Атина. Земетресението е било на дълбочина приблизително 8 километра.

          Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

          Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано в 3:50 часа тази сутрин в морска зона източно от гръцкия остров Крит, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на данни на Институт по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

          - Реклама -

          Епицентърът на труса е бил на 91 километра югозападно от остров Антикитера и на около 303 километра югозападно от Атина. Земетресението е било на дълбочина приблизително 8 километра.

          Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Европа

          ЕС може да изпрати войски в Гренландия за сдържане на САЩ

          Иван Христов -
          Европейският съюз може да обмисли изпращането на войски в Гренландия, за да противодейства на плановете на Вашингтон, съобщава Politico. „Европейските страни трябва да обмислят разполагането...
          Общество

          Френски фермери блокираха Париж в протест срещу споразумението ЕС–Меркосур

          Георги Петров -
          Френски фермери блокираха ключови обекти в Париж в четвъртък в знак на протест срещу подготвяното търговско споразумение между Европейския съюз и южноамериканския блок Меркосур,...
          Общество

          Жители на Западна Сърбия блокираха път заради дни без ток и вода

          Десислава Димитрова -
          Жители на западния сръбски град Мали Зворник и на околните села излязоха на протест, след като четири поредни дни са без електричество и водоснабдяване.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions