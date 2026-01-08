Земетресение с магнитуд 4,6 край остров Крит

Земетресение с магнитуд 4,6 е регистрирано в 3:50 часа тази сутрин в морска зона източно от гръцкия остров Крит, съобщава АНА-МПА, позовавайки се на данни на Институт по геодинамика към Националната обсерватория в Атина.

Епицентърът на труса е бил на 91 километра югозападно от остров Антикитера и на около 303 километра югозападно от Атина. Земетресението е било на дълбочина приблизително 8 километра.

Към момента няма данни за пострадали хора или нанесени материални щети.