      четвъртък, 08.01.26
          Начало България Общество

          Жители на „Манастирски ливади – Изток“ излизат на протест

          Снимка: Facebook
          Десислава Димитрова
          Живеещи в столичния квартал Манастирски ливади – Изток организират граждански протест с настояване за нормална инфраструктура и по-добра градска среда. Демонстрацията е насрочена за днес от 19.00 часа и ще се проведе на кръстовището на ул. „Луи Айер“ и бул. „Тодор Каблешков“.

          Организаторите подчертават, че проявата ще бъде мирна, непартийна и изцяло гражданска, без политически послания или обвързаности.

          По думите им състоянието на квартала е неприемливо за голяма част от хората, които живеят там. Основните искания са свързани с изграждане на нормални улици, проходими тротоари, улично осветление, повече озеленяване и удобен обществен транспорт.

          Недоволството, по информация на организаторите, е провокирано от липсата на ефективен контрол – както върху строителството, така и върху паркирането и скоростта на движение. Те настояват за актуализиран и ясен градоустройствен план, пътна карта с конкретни срокове и прекратяване на „работата на парче“.

          Сред допълнителните искания са още изграждане на линеен парк, редовно миене на улиците и поставяне на контейнери с капаци.

          Към момента над 400 души вече са заявили участие в протеста, като се очаква броят им да нарасне в часовете преди началото на демонстрацията.

          

          1 коментар

          1. тия ливади ще си останат така , когато купувахте къде гледахте , селяни мръсни? хохохо

