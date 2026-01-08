Жители на Западна Сърбия блокираха път заради дни без ток и вода

Жители на западния сръбски град Мали Зворник и на околните села излязоха на протест на Коледа по Юлианския календар, след като четири поредни дни са без електричество и водоснабдяване. В знак на недоволство хората блокираха главния път към Лозница, съобщава информационният портал Машина.
Късно снощи протестиращите се събраха на пътя към границата с Босна и Херцеговина, като по думите им целта е била „да напомнят на властите, че съществуват“.
От местните власти в Лозница съобщиха, че ако захранването не бъде възстановено в близките часове, на засегнатите граждани ще бъдат осигурени генератори.
