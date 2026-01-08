Жители на Западна Сърбия блокираха път заради дни без ток и вода

Жители на западния сръбски град Мали Зворник и на околните села излязоха на протест на Коледа по Юлианския календар, след като четири поредни дни са без електричество и водоснабдяване. В знак на недоволство хората блокираха главния път към Лозница, съобщава информационният портал Машина.

Късно снощи протестиращите се събраха на пътя към границата с Босна и Херцеговина, като по думите им целта е била „да напомнят на властите, че съществуват“.

„Ще преживеем минусовите температури и липсата на ток и вода, но въпросът е за човешкото достойнство. Никой от общината не се е свързал с хората, не е попитал дали имат нужда от помощ, няма информация, а екипи на „Електроразпределение Сърбия“ не са на място“, заяви пред „Машина“ Александър Мишич от село Брасина.

В редица села в Западна Сърбия прекъсването на електрозахранването, продължаващо от неделя заради обилен снеговалеж, е довело и до липса на течаща вода, тъй като водните помпи работят с ток.

По данни на сръбската национална телевизия РТС около 10 500 души в Лозница са останали без електричество.

От местните власти в Лозница съобщиха, че ако захранването не бъде възстановено в близките часове, на засегнатите граждани ще бъдат осигурени генератори.