      четвъртък, 08.01.26
          Жители на Западна Сърбия блокираха път заради дни без ток и вода

          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Жители на западния сръбски град Мали Зворник и на околните села излязоха на протест на Коледа по Юлианския календар, след като четири поредни дни са без електричество и водоснабдяване. В знак на недоволство хората блокираха главния път към Лозница, съобщава информационният портал Машина.

          Късно снощи протестиращите се събраха на пътя към границата с Босна и Херцеговина, като по думите им целта е била „да напомнят на властите, че съществуват“.

          Студентски протести обединяват хиляди в Сърбия срещу натиск върху университетите – Евроком

          Ще преживеем минусовите температури и липсата на ток и вода, но въпросът е за човешкото достойнство. Никой от общината не се е свързал с хората, не е попитал дали имат нужда от помощ, няма информация, а екипи на „Електроразпределение Сърбия“ не са на място“,

          заяви пред „Машина“ Александър Мишич от село Брасина.

          В редица села в Западна Сърбия прекъсването на електрозахранването, продължаващо от неделя заради обилен снеговалеж, е довело и до липса на течаща вода, тъй като водните помпи работят с ток.

          По данни на сръбската национална телевизия РТС около 10 500 души в Лозница са останали без електричество.

          Токът поскъпва с близо 29% за бизнеса – Евроком

          От местните власти в Лозница съобщиха, че ако захранването не бъде възстановено в близките часове, на засегнатите граждани ще бъдат осигурени генератори.

