Усложнена остава пътната обстановка в страната след падналия сняг, който предизвика сериозни затруднения, особено в столицата. От полицията отправиха призив към гражданите да избягват използването на личните си автомобили в София. В национален мащаб единствено пътят между Кнежа и Оряхово бе временно затворен изцяло, като причината бе силно намалената видимост. Въпреки навяванията, проходите във високопланинските райони останаха отворени за движение при зимни условия. Ограничения бяха наложени за тежкотоварните камиони в отсечката между Варна и Добрич, а прогнозите сочат, че през нощта температурите ще паднат значително под нулата.

- Реклама -

За поддръжката на републиканската пътна мрежа са мобилизирани 489 снегорина. Пътните настилки се обработват със специализирани смеси срещу заледяване, тъй като комбинацията от ниски температури и спирането на валежите създава реална опасност от поледици. Водачите трябва да шофират с повишено внимание, особено в планинските участъци. През деня инцидент с преобърнат тир стана причина за кратковременното затваряне на пътя Велико Търново – Павликени.

Обилният снеговалеж наложи спиране на тежките камиони между Варна и Добрич до пълното почистване на трасето. В следващите часове остава рискът от затваряне на пътища в райони със силен вятър, снегонавявания или намалена видимост.

Най-сериозни проблеми предизвика тънката снежна покривка в София, която затрудни трафика както в ранните часове, така и през целия ден. Градският транспорт също изпита затруднения, като автобусите и тролеите се движеха със закъснения. От „Пътна полиция“ посъветваха столичани да не излизат с колите си. До следобед бяха регистрирани 30 леки пътнотранспортни произшествия без пострадали, само с материални щети.

Заледените и непочистени тротоари обаче доведоха до вълна от травми. 80 души – както млади, така и възрастни, са потърсили помощ в „Пирогов“. 17 от тях са хоспитализирани и подлежат на оперативна намеса.

Почистването на тротоарите пред жилищните сгради е задължение на гражданите, но това често не се случва, оставяйки леда да се топи сам. Граждани споделиха своите затруднения:

„Еми трябва да чистим, ама аз излезнах в 5, 30 за работа, кога да почистя.

Имете ли график?

Има!“

На въпрос дали са почистили пред търговския обект, друг гражданин отговори:

„Вие ли изистихте пред магазина?

Да , няма кой друг – аз!“

Докато гражданите отговарят за пространствата пред домовете си, общинските терени са грижа на Столичната община. Въпреки това, стълбището на подлеза на „Орлов мост“ остана непочистено през целия ден.

„Доста трудно се слиза навсякъде, за съжаление София не е почистена отново!“, коментира преминаващ.

Тежкият трафик и задръстванията изнервиха шофьорите, като на булевард „Климент Охридски“ се стигна до агресия – водач в нарушение извади бухалка за саморазправа. Пътуващите споделиха за огромни забавяния:

„Огромно задръстване от „Надежда“ до „Младост“2 за два часа.“

Георги Митев от отдел „Пътна полиция“ към СДВР обобщи ситуацията:

„През целия ден имаше допълнителни екипи, за да подпомагат и да регулират движението на натоварените участъци и на улиците от второстепенната и третостепенната мрежа, където имаше сериозни затрудния поради падналата снежна маса.“

В столицата бяха ангажирани 109 снегорина, като рано сутринта една от машините се запали край Волуяк. Макар техниката да навлезе и в по-малките улици по-късно през деня, повечето от тях останаха труднопроходими.

Относно електрозахранването, от „Електроразпределение Запад“ съобщиха в късния следобед за проблеми в две области – Кюстендил и Плевен, където три населени места и 509 клиенти са останали без ток. По-късно обаче от Министерството на енергетиката увериха, че на територията на цялата страна няма населени места без електроподаване.