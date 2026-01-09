23-годишен открадна автомобил и катастрофира в оградата на детска градина в Царево

23-годишен мъж открадна автомобил в Царево и катастрофира в оградата на детска градина „Ален мак“. Инцидентът е станал в ранните часове на 8 януари.

- Реклама -

Сигналът е подаден минути преди 05:00 часа сутринта. Катастрофиралият автомобил е с бургаска регистрация. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че колата е била открадната, а водачът – неправоспособен за управлението ѝ в конкретната ситуация.

23-годишният шофьор е направил пълни самопризнания пред органите на реда. По случая е образувано бързо производство, като се изясняват всички обстоятелства около кражбата и катастрофата. За щастие при инцидента няма пострадали деца или служители на детското заведение.