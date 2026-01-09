НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          23-годишен открадна автомобил и катастрофира в оградата на детска градина в Царево

          0
          35
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          23-годишен мъж открадна автомобил в Царево и катастрофира в оградата на детска градина „Ален мак“. Инцидентът е станал в ранните часове на 8 януари.

          - Реклама -

          Сигналът е подаден минути преди 05:00 часа сутринта. Катастрофиралият автомобил е с бургаска регистрация. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че колата е била открадната, а водачът – неправоспособен за управлението ѝ в конкретната ситуация.

          Катастрофа край Банкя: жена без книжка рани трима Катастрофа край Банкя: жена без книжка рани трима

          23-годишният шофьор е направил пълни самопризнания пред органите на реда. По случая е образувано бързо производство, като се изясняват всички обстоятелства около кражбата и катастрофата. За щастие при инцидента няма пострадали деца или служители на детското заведение.

          23-годишен мъж открадна автомобил в Царево и катастрофира в оградата на детска градина „Ален мак“. Инцидентът е станал в ранните часове на 8 януари.

          - Реклама -

          Сигналът е подаден минути преди 05:00 часа сутринта. Катастрофиралият автомобил е с бургаска регистрация. Пристигналите на място полицейски екипи са установили, че колата е била открадната, а водачът – неправоспособен за управлението ѝ в конкретната ситуация.

          Катастрофа край Банкя: жена без книжка рани трима Катастрофа край Банкя: жена без книжка рани трима

          23-годишният шофьор е направил пълни самопризнания пред органите на реда. По случая е образувано бързо производство, като се изясняват всички обстоятелства около кражбата и катастрофата. За щастие при инцидента няма пострадали деца или служители на детското заведение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП започна масови проверки в зимните курорти заради еврото и цените

          Десислава Димитрова -
          Национална агенция за приходите стартира зимната си контролна кампания, която започна едновременно в курортите Банско, Боровец и Пампорово.
          Инциденти

          Ледена София прати над 140 души в „Пирогов“ за денонощие

          Десислава Димитрова -
          Над 140 души, пострадали при падания върху лед в София, са потърсили медицинска помощ в рамките на последното денонощие в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.
          Крими

          Откриха фалшива банкнота от 100 евро в игрална зала в Кюстендил

          Десислава Димитрова -
          Служители на полицията са установили фалшиво евро в Кюстендил, съобщиха от органите на реда. Сигналът е подаден на 8 януари от 27-годишен мъж.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions