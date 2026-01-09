Администрацията на Тръмп създава нов отдел за борба с измамите

Администрацията на текущия президент на Америка Доналд Тръмп обяви създаването на ново подразделение в Министерството на правосъдието на САЩ, чиято цел е борба с това, което Белият дом определя като широко разпространени измами в цялата страна. Информацията беше разпространена от Ройтерс и предадена от БТА.

От правозащитни организации и критици обаче изразиха съмнения, че обвиненията в измама се използват като претекст за действия срещу имигранти и политически опоненти. Те поставиха под въпрос и способността на Тръмп да се бори с подобни престъпления, като припомниха помилванията, дадени от него в миналото на лица, осъдени именно за измами.

В официално изявление на Белия дом се посочва, че новото подразделение за национално преследване на измамите ще прилага федералните наказателни и граждански закони срещу злоупотреби, насочени към федерални правителствени програми, федерално финансирани помощи, предприятия, неправителствени организации и частни граждани в цялата страна.

През последните седмици администрацията на Тръмп нееднократно посочи щата Минесота, твърдейки, че имигранти извършват мащабни измами в системата за социално подпомагане и социални услуги. Длъжностни лица от администрацията често отправят остри критики към сомалийската общност в щата, която е най-голямата в САЩ. Според защитници на правата на човека, става дума за преувеличаване на изолирани случаи с цел политическа употреба.

Белият дом съобщи още, че заместник-генералният прокурор, който ще оглави новия отдел, ще ръководи разследването, преследването и отстраняването на измами, засягащи федералното правителство, федерално финансирани програми и частни лица. Служителят ще има и консултативна роля към главния прокурор на САЩ по въпроси, свързани със значими случаи на измами с голям обществен ефект, както и по съпътстващите ги политики.

По-рано тази седмица администрацията на Тръмп обяви, че ще замрази над 10 милиарда долара федерални средства за грижи за деца и семейства в Калифорния, Колорадо, Илинойс, Минесота и Ню Йорк, позовавайки се на опасения от измами. В отговор засегнатите щати заведоха дело срещу администрацията.