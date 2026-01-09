Адв. Христо Расташки: Трябва да се опази вотът на българските граждани

„Трябва да се опази вотът на българските граждани.“

Това каза депутатът от ПП МЕЧ адвокат Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Расташки обясни, че би трябвало партиите, влизайки в парламента, да спазват обещанията, които са дали на своите избиратели.

Народният представител засегна темата за „Лукойл“. Той припомни, че от МЕЧ винаги са настоявали компанията да бъде държавна собственост. Гостът зададе също така риторичния въпрос знае ли се какво прави особеният управител на фирмата в лицето на Румен Спецов.

Депутатът застана и зад тезата, че ЕРП-тата също следва да бъдат собственост на българската държава, за да могат гражданите да търсят отговорност от нея, ако има нарушения.