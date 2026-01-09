НА ЖИВО
          Адв. Христо Расташки: Трябва да се опази вотът на българските граждани

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Трябва да се опази вотът на българските граждани.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ адвокат Христо Расташки, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Расташки обясни, че би трябвало партиите, влизайки в парламента, да спазват обещанията, които са дали на своите избиратели.

          Народният представител засегна темата за „Лукойл“. Той припомни, че от МЕЧ винаги са настоявали компанията да бъде държавна собственост. Гостът зададе също така риторичния въпрос знае ли се какво прави особеният управител на фирмата в лицето на Румен Спецов.

          Депутатът застана и зад тезата, че ЕРП-тата също следва да бъдат собственост на българската държава, за да могат гражданите да търсят отговорност от нея, ако има нарушения.

          Култура

          Оля Ал-Ахмед: Радва ме, че има млади хора, които още четат поезия

          Златина Петкова -
          " Радва ме, че има млади хора, които още четат поезия." Това каза журналистката Оля Ал-Ахмед, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Политика

          Проф. Захари Захариев: Има опасност БСП също да стане добавка към името ГЕРБ

          Златина Петкова -
          "БСП върви към залеза на СДС и може също да се превърне в добавка към името ГЕРБ." Това каза членът на БСП и председател...
          Свят

          Бранимир Ботев за Евроком: Готвят се нови списъци със санкции за българи, „Орешник" променя войната (видео)

          Катя Илиева -
          Годината започва с драматични събития на международната сцена и сериозни предупреждения за вътрешната политика на България. В ексклузивен анализ за ТВ Евроком от Южна...

