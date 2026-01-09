НА ЖИВО
Search Suggestions
      събота, 10.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортБаскетбол

          Александър Везенков блести при триумф над Байерн

          Тежка контузия шокира Олимпиакос

          0
          19
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Сподели
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Олимпиакос записа своята 12-та победа в Евролигата през този сезон – над Байерн Мюнхен с 95:80. Над всички бе Александър Везенков, който беше направо неудържим.

          - Реклама -

          Българското крило завърши двубоя като най-резултатен, демонстрирайки убийствена ефективност в стрелбата. Везенков бе в основата на обрата през втората четвърт и натрупването на аванс в третата, като завърши с 25 точки, 3 борби и 4 асистенции.

          Вечерта обаче остави горчив привкус за гръцкия гранд, след като гардът Монте Морис получи тежка контузия. 

          Инцидентът се случи в 35-ата минута, при резултат 83:69. Монте Морис опита пробив към коша, но стъпи накриво и се свлече на паркета с видима болка. Залата буквално „замръзна“, докато американецът получаваше медицинска помощ. Той не успя да напусна терена сам и бе изнесен подкрепян от щаба на тима, което породи сериозни притеснения за тежка травма, която може да го извади от игра за дълго време.

          Решаваща се оказа третата четвърт, в която „червено-белите“ доминираха напълно (24:14), а Еван Фурние вдигна залата на крака с тройка със сирената за 73:61.

          Въпреки опитите на Байерн да се върне в мача в последната част и шока от контузията на Морис, Олимпиакос показа характер. Тайлър Дорси пое отговорност в последните две минути с ключови кошове, а Костас Папаниколау оформи крайното 95:80.

          Освен Везенков, силен мач за Олимпиакос направи и Никола Милутинов с 14 точки и 8 борби. 

          За Байерн Андреас Обст вкара 21 точки.

          С този успех Олимпиакос продължава похода си към топ 4 на редовния сезон. Тимът е осми с 11 победи и 8 загуби. 

          Олимпиакос записа своята 12-та победа в Евролигата през този сезон – над Байерн Мюнхен с 95:80. Над всички бе Александър Везенков, който беше направо неудържим.

          - Реклама -

          Българското крило завърши двубоя като най-резултатен, демонстрирайки убийствена ефективност в стрелбата. Везенков бе в основата на обрата през втората четвърт и натрупването на аванс в третата, като завърши с 25 точки, 3 борби и 4 асистенции.

          Вечерта обаче остави горчив привкус за гръцкия гранд, след като гардът Монте Морис получи тежка контузия. 

          Инцидентът се случи в 35-ата минута, при резултат 83:69. Монте Морис опита пробив към коша, но стъпи накриво и се свлече на паркета с видима болка. Залата буквално „замръзна“, докато американецът получаваше медицинска помощ. Той не успя да напусна терена сам и бе изнесен подкрепян от щаба на тима, което породи сериозни притеснения за тежка травма, която може да го извади от игра за дълго време.

          Решаваща се оказа третата четвърт, в която „червено-белите“ доминираха напълно (24:14), а Еван Фурние вдигна залата на крака с тройка със сирената за 73:61.

          Въпреки опитите на Байерн да се върне в мача в последната част и шока от контузията на Морис, Олимпиакос показа характер. Тайлър Дорси пое отговорност в последните две минути с ключови кошове, а Костас Папаниколау оформи крайното 95:80.

          Освен Везенков, силен мач за Олимпиакос направи и Никола Милутинов с 14 точки и 8 борби. 

          За Байерн Андреас Обст вкара 21 точки.

          С този успех Олимпиакос продължава похода си към топ 4 на редовния сезон. Тимът е осми с 11 победи и 8 загуби. 

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Борусия Дортмунд възкръсна от мъртвите за зрелищно 3:3

          Станимир Бакалов -
          Бундеслигата се завърна с един от най-драматичните мачове за последните години! В първия двубой за 2026-а Айнтрахт Франкфурт и Борусия Дортмунд завършиха наравно 3:3 в истински...
          Спорт

          Мароко повали Камерун и е на полуфинал в Купата на африканските нации

          Станимир Бакалов -
          Домакинът на турнира Мароко се класира по убедителен начин за полуфиналите на Купата на африканските нации, побеждавайки Камерун с 2:0 в Танжер. Пред екзалтирана публика "Лъвовете на...
          Волейбол

          Локомотив с нов успех в Русия

          Станимир Бакалов -
          Локомотив Новосибирск с разпределителя си Симеон Николов се наложи над Динамо-Урал при гостуването си в Уфа с 3:1 (25:15, 25:23, 23:25, 25:22). Локомотив спечели убедително...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions