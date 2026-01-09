Александър Везенков блести при триумф над Байерн

Олимпиакос записа своята 12-та победа в Евролигата през този сезон – над Байерн Мюнхен с 95:80. Над всички бе Александър Везенков, който беше направо неудържим.

Българското крило завърши двубоя като най-резултатен, демонстрирайки убийствена ефективност в стрелбата. Везенков бе в основата на обрата през втората четвърт и натрупването на аванс в третата, като завърши с 25 точки, 3 борби и 4 асистенции.

Вечерта обаче остави горчив привкус за гръцкия гранд, след като гардът Монте Морис получи тежка контузия.

Инцидентът се случи в 35-ата минута, при резултат 83:69. Монте Морис опита пробив към коша, но стъпи накриво и се свлече на паркета с видима болка. Залата буквално „замръзна“, докато американецът получаваше медицинска помощ. Той не успя да напусна терена сам и бе изнесен подкрепян от щаба на тима, което породи сериозни притеснения за тежка травма, която може да го извади от игра за дълго време.

Решаваща се оказа третата четвърт, в която „червено-белите“ доминираха напълно (24:14), а Еван Фурние вдигна залата на крака с тройка със сирената за 73:61.

Въпреки опитите на Байерн да се върне в мача в последната част и шока от контузията на Морис, Олимпиакос показа характер. Тайлър Дорси пое отговорност в последните две минути с ключови кошове, а Костас Папаниколау оформи крайното 95:80.

Освен Везенков, силен мач за Олимпиакос направи и Никола Милутинов с 14 точки и 8 борби.

За Байерн Андреас Обст вкара 21 точки.

С този успех Олимпиакос продължава похода си към топ 4 на редовния сезон. Тимът е осми с 11 победи и 8 загуби.