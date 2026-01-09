НА ЖИВО
          Анастасия Гешева пред Евроком: Тръмп е знаел за атаката срещу Путин, Орешник е срещу външните сили в Украйна. В Иран се провежда цветна революция

          Снимка: БГНЕС
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева
          Катя Илиева

          Доналд Тръмп е знаел за атаката срещу руския президент Владимир Путин и неговата резиденция във Валдай.  Ударът с „Орешник“ тази нощ е бил насочен не толкова срещу газовото хранилище край Лвов, колкото срещу външните сили в Украйна. В Иран се провежда цветна революция. Това каза пред Евроком Анастасия Гешева-историк и международен анализатор по двете най-горещи световни теми от тази сутрин. Пред екипа ни тя сподели още:  

          „Тази нощ срещу Украйна е използвана хиперзвукова ракета „Орешник“.  В Лвовска област е паднала върху газово хранилище, което е на практика най-голямото газово хранилище в Европа и в него се съхранява до 50% от синьото гориво. Това са официалните данни за газа, който ползва Украйна. По случая има вече официални изявления, които сочат, че това нападение е в резултат от атаката срещу Валдай. Все още не сме наясно с размера на разрушенията, тъй като са на територията на Украйна и трябва да се изчака.  Украинската страна може да не подаде правилни сведения.

          В телеграм каналите се коментира,  че всъщност даже хранилището не е било толкова цел на този удар, колкото демонстрация на сила. Наблизо се намира една от големите тренировъчни бази на натовските треньори, които, както знаете, абсолютно неофициално присъстват в Украйна, а и подготвят украинската армия за войната с Русия. Това се случва вече четири години. Коментира се, че този удар е бил като демонстрация спрямо тези хора, които очевидно не са украинци, от външни сили са.

          „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“ „Ню Йорк Таймс“: Първа реакция от Пентагона на удара с „Орешник“

          Сега ще видят какво означава удар с Орешник. А другото, което мога да ви кажа, е че всички антиглобалисти в Щатите, които са бивши и настоящи експерти в различни служби на Съединените Щати, разузнавателни, военни и прочие, от няколко дни говорят категорично, че е имало опит за убийството на Владимир Путин във Валдай. Също така те твърдят, че Доналд Тръмп е знаел и вероятно атаката е станала с негово разрешение. Това са много важни новини, които идват от Съединените щати. Русия вече обяви, че „Орешник“ е в отговор на валдайското нападение. Искам да подчертая, че Владимир Путин изобщо не е говорил от Нова година насам с Тръмп. Предстои в понеделник, първият работен ден в Русия, след новогодишните и рождественските празници, да чуем какво има да каже. А руската страна, тя нали дава официални изявления по различни канали, засега нищо не е казала по повод събитията след Нова година. Така, че очакваме развитие“, допълни Гешева.

          Относно събитията в Иран, Анастасия Гешева уточни: „В Иран има сериозна мащабна цветна революция, опит за сваляне на властта, опит за сваляне на президента Мазуд Пазешкиян и, разбира се, на аятолаха Хаменей, която е всъщност главната цел на САЩ и Израел – те да бъдат отстранени. Целта е аятолахът да бъде дори отстранен физически. Тази цветна революция се подкрепя от наследника на шаха Пахлави, който се намира в Англия в изгнание.

          Зеленски настоява за твърд международен отговор след нощния удар с „Орешник“ Зеленски настоява за твърд международен отговор след нощния удар с „Орешник“

          Няколко дни вече той прави официални видео- изявления, които призовават иранския народ да се бори срещу властта, която управлява Иран в момента, тоест срещу Пазешкиян и аятолах Хаменей. Така че става дума за мащабна цветна революция, която всеки момент може да прерасне в нападение, американско-израелско нападение над Иран. Възможен е и отговор от Иран спрямо Израел. 

          Държа да подчертая, че в последните 24 часа е започнало включването на „Старлинк“ над Иран по молба на Бенямин Натаняху.  Тоест американската система за сателитно наблюдение вече включва и Иран. Ние много добре знаем, че в Украйна това е главният начин, по който Западът поддържа тази война с Русия вече четири години. Значи, щом включват „Старлинк“ над Иран, се гласят за подобно нещо. И тук ще видим как ще се развие всичко. Наблюдаваме мащабна цветна революция, има загинали във всички големи градове. Мисля, че тази нощ в Иран, в иранската столица Техеран, е бил най-големия протест с много бурни събития. В Иран няма интернет и новините оттам достигат абсолютно откъслечно, даже не знам по какъв точно начин“, обобщи събитията Анастасия Гешева.

