АПИ: Има частични ограничения по магистралите, шофирайте внимателно!

Температурите в страната са между –12° и +1°С, времето е предимно облачно, със слаб до умерен вятър, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“. Пътните настилки на много места са при зимни условия, което налага повишено внимание от страна на водачите.

Състояние на автомагистралите

По АМ „Тракия“ в област София движението в посока Бургас е с повишено внимание заради обезопасяване в аварийната лента. В област Стара Загора се извършва почистване на регули, а в област Бургас има ремонтни дейности и ограничение на скоростта до 90 км/ч в определени участъци. Монтират се и пътни знаци, като се въвеждат поетапни ограничения в изпреварващата лента.

По АМ „Хемус“ в област София е въведено ограничение от 90 км/ч, а тежкотоварните автомобили над 12 тона се движат само в аварийната лента. В тунел „Топли дол“ действа временна организация на движението. В Ловешка и Варненска област има участъци с временни ограничения заради ремонти и почистване на окопи.

По АМ „Струма“ се извършват ремонтни и аварийни дейности, като на места активни ленти са частично затворени, а в Благоевградска област се почиства пътното платно от отпадъци.

Без ограничения за движение остават автомагистралите „Марица“ и „Европа“, докато по АМ „Черно море“ се извършва отсичане на единични дървета и движението е с повишено внимание.

Планински проходи

Целогодишно затворени остават проходите „Върбишки“ и „Златишки“. В редица други проходи са въведени забрани за движение на тежкотоварни автомобили, включително „Троянски“, „Петрохан“, „Шипка“ и „Котленски“. Проходите „Дюлински“ и „Пампорово“ са затворени за МПС над 3,5 т.

Останалите проходи са отворени за движение при зимни условия, като от АПИ призовават шофьорите да се съобразяват с обстановката и да пътуват с подходящи гуми и повишено внимание.