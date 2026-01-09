НА ЖИВО
          АПС подаде документи за регистрация като партия

          Съпредседателите на Алианс за права и свободиХайри Садъков, Севим Али, Танер Али и Димитър Николов, заедно с народния представител Хюсни Адем, подадоха документи за регистрация на формацията като политическа партия в Софийския градски съд.

          От АПС заявяват, че регистрацията е израз на ясна политическа воля за изграждане на модерна, демократична и отговорна партия, която последователно ще отстоява правата и свободите на човека, равноправието на всички български граждани и защитата на човешкото достойнство, предаде БНТ.

          „Нашата цел е възстановяване на нормалността в политическия живот, освобождаване на държавните институции от зависимости и задкулисно влияние и реално укрепване на върховенството на правото. Особен приоритет за нас е активното включване на младите хора в политическия и обществения живот като необходима предпоставка за обновление на демокрацията и устойчиво развитие на страната“, посочват от ръководството на формацията.

          В съобщение до медиите от „Алианс за права и свободи“ подчертават, че ще работят за изграждане на силни местни структури, за политики, близки до гражданите, както и за създаване на ефективни законови гаранции за реалното прилагане на конституционно прогласените права и свободи. Формацията заявява и категорична подкрепа за необратимостта на демократичните процеси и европейския път на България.

          От АПС настояват още за провеждането на честни, прозрачни и демократични предсрочни парламентарни избори, които да върнат доверието на гражданите в изборния процес и в държавните институции.

