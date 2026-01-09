Арх. Иван Шишков: Хората от протестите наричаха управляващите крадци на магистрали

„Хората от протестите наричаха управляващите крадци на магистрали. Протестиращите обаче бяха с ясното съзнание, че правителството може да открадне асфалта, но не и бъдещето на гражданите на България.“

Това каза бившият министър на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Според арх. Шишков народът е показал, че вече е събуден, но политиците все още не го разбирали. Той коментира днешното изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че страната ни не е имала по-добро управление от току-що сваленото в последните десетилетия. Гостът изрази недоумение от думите на Борисов, който очевидно поставя собственото си управление, когато беше министър-председател, по-назад, а това е доста нетипично за председателят на ГЕРБ, определящ се винаги както на най-добрият премиер.