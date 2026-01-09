Арсенал и Ливърпул не оправдаха високите очаквания

Арсенал и Ливърпул направиха равенство 0:0 в двубой от 21 кръг на английската Висша лига. „Топчиите“ и „червените“ определено не предложиха очакваното зрелище и мачът по-скоро бе в графата „скучни“. Най-добрият шанс бе за гостите, ударили греда чрез Конър Брадли още през първата част.

Лондонският тим продължава да бъде лидер в класирането с 49 точки, водейки с шест на Манчестър Сити и Астън Вила. Мърсисайдци са вече десет мача без загуба (пет победи, пет равенства), но са четвърти с 35 т. и далеч от челната позиция, която окупираха през сезон 2024/25.

Двубоят се явява изключително важен и за двата тима. „Артилеристите“ имат огромен шанс да се откъснат на 8 точки пред Манчестър Сити и Астън Вила. За мърсисайдци, които защитават титлата от миналата година, победата е без алтернатива. „Червените“ от Ливърпул имат 34 т. и са на незавидната пета позиция в таблицата.

В първите минути „топчиите“ бяха по-активни. Букайо Сака създаде много проблеми на Милош Керкез, като при едно свое остро центриране накара Алисон да се намери решително.

Мърсисайдци обаче бяха по-близо до гол в средата на частта. Уилям Салиба хвана в крачка Давид Рая в опит да върне към него. Вратарят не успя да изчисти и топката попадна у Конър Брадли, осъществил хубав рейд преди това. Младият десен бек опита прехвърлящ удар и нацели напречната греда над Рая.

„Топчиите“ отговориха с удар на Леандро Тросар. Белгиецът си освободи място от левия флан към вътрешността на терена, но опитът му рикошира в защитник на гостите и мина до лявата греда на Алисон. Бразилецът направи второто си спасяване в последните минути от първата част – Деклан Райс стреля слабо по треваат от около 25 метра.

Гостите бяха по-активни през втората част, противно на очакванията. В началото на нея Флориан Вирц падна в наказателното поле, като бе спрян от Тросар. ВАР прегледа ситуацията, но реакция не последва.

Десетина минути преди края Доминик Собослай обстрелва от фал, но топката мина на сантиметри над гредата. Към края Габриел Жезус опита да затрудни Алисон, но бразилският страж и сънародник на нападателя не трепна.

Двубоят приключи с шанс пред вратата на Ливърпул – Габриел Магаляеш засече с глава центриране от корнер, пращайки топката на сантиметри от гредата на мърсисайдци.