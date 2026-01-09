Осигуряването на честността на вота зависи пряко от промените в Изборния кодекс (ИК) и връщането на машинното гласуване. Това заяви Асен Василев, лидер на „Продължаваме промяната“ (ПП) и депутат от коалицията ПП-ДБ, в интервю за подкаста „Дневен ред“. Василев изрази надежда, че необходимите законодателни изменения ще бъдат приети до края на януари 2026 г.

Според бившия финансов министър във всяка секция трябва да присъстват наблюдатели, като той отчете засилен интерес към регистрацията в платформата „Ти броиш“. Василев уточни, че вече са внесени предложения за промени в ИК, касаещи машинния вот. По думите му, дали ще се стигне до 100% гласуване с машини, зависи от волята на останалите политически сили – дали ще се вслушат в избирателите, или ще следват „инструкциите на Пеевски и на Борисов“.

Залогът на изборите през 2026 г.

Асен Василев подчерта, че предстоящият вот е ключов за геополитическата и икономическата посока на страната. „Ако искаме богата, справедлива, европейска България, това няма как да стане с ГЕРБ и ‘ДПС – Ново начало’“, категоричен бе той. Депутатът допълни, че съществува и група партии, които макар да не желаят колаборация с ГЕРБ и ДПС, гледат към БРИКС, което също е неприемлив вектор за развитие според ПП.

Целта на формацията е да се постигне мнозинство от 121 депутати в следващия парламент, за да се реализират реформи в администрацията и здравеопазването. Василев настоя и за премахване на държавната охрана на Бойко Борисов и Делян Пеевски, като призова за равенство пред закона. „Бойко Борисов взе решението за сваляне на кабинета под натиск, а това се нарича капитулация“, коментира още той, допълвайки, че гаранциите на Пеевски за пълен мандат нямат стойност без обществена подкрепа.

Президентски избори и Еврозоната

Относно президентските избори, Василев поясни, че към момента коалицията няма конкретна кандидатура. „Съгласили сме се на процес, при който всеки, който иска да стане кандидат, когото ние да подкрепим, трябва да мине на предварителни избори и да бъде обща кандидатура“, обясни процедурата той.

Василев коментира и актуалната ситуация с въвеждането на еврото. До партията са достигнали сигнали за проблеми с дистрибуцията на бизнес пакетите с дребни купюри. „Това, което достига до нас, е че много хора продължават да получават ресто в лева, а не в евро“, отбеляза той. Очакванията му са ситуацията да се нормализира след изплащането на първите пенсии и заплати в новата валута.

Бюджет и дълг

По темата за макроикономическата рамка, Василев отговори на критиките на Владислав Горанов относно инфлационните данни. Той поясни, че дефицитът за 2025 г. е базиран на бюджетна прогноза, а окончателните данни за инфлацията ще бъдат заверени от Евростат през април 2026 г.

Депутатът разкритикува управлението на дълга през изминалата година. Той посочи, че за 2025 г. са изтеглени 17,5 милиарда лева дълг, докато за целия период 2022–2024 г. общата сума е била 16 милиарда лева. Василев направи сравнение на ефективността: „От 2022 г. до 2024 г. за всеки лев изтеглен дълг сме произвели 4 лева брутен вътрешен продукт“, докато за 2025 г. този показател е спаднал драстично до 0,90 лева БВП за лев дълг.

Относно липсата на приет държавен бюджет за 2026 г., Василев увери, че в удължителния закон са предвидени 700 милиона лева за общински програми, но новите инициативи вероятно ще бъдат отложени във времето.