      петък, 09.01.26
          Авария оставя Русе с нарушено топлоподаване за два дни

          Дамяна Караджова
          Поради пробив на магистрален топлопровод, топлоподаването в целия град Русе ще бъде нарушено в периода от 8 януари 2026 г., 18:00 часа, до 10 януари 2026 г., 18:00 часа.

          Това съобщиха от „Топлофикация – Русе“.

          От дружеството предупреждават, че по време на прекъсването са възможни временни смущения в доставката на топла вода и отопление за всички абонати. Екипите на топлофикацията ще работят непрекъснато, за да отстранят аварията и да възстановят нормалното топлоподаване в най-кратки срокове.

          Жителите на града се призовават да следят актуалната информация чрез официалния сайт на дружеството и при необходимост да предвидят временни алтернативни решения за отопление.

