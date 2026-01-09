Axios: САЩ и Украйна са съгласували мирно споразумение

САЩ и Украйна са се споразумели за план за евентуално разрешаване на украинската криза, пише Axios.

Според портала, „след като е постигнал споразумение с Украйна по почти всички аспекти на плана на Тръмп, Белият дом иска ясен отговор“ на това предложение от руското ръководство.

По-рано изданието съобщи, че Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди държави и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, се е срещнал в Париж с американските преговарящи Стив Уиткоф и Джаред Кушнер след двудневните им разговори с представители на Украйна и европейски страни.