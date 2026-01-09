Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов проведе работна среща с представители на местната власт, за да обсъдят напредъка по проектите за обновяване на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги за хора с увреждания. Финансирането на тези дейности е осигурено чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В дискусията се включиха заместник-министър Наталия Ефремова и експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

Министър Гуцанов акцентира върху факта, че страната разполага с ресурс от близо 400 млн. евро за модернизация на социалната инфраструктура за най-уязвимите групи – средства, каквито не са били отпускани през последните 35 години. „Слава богу, успяхме да спасим тези средства, което беше ключово важно. Насочихме ги към общините, защото кметовете се срещат всеки ден с хората и знаят най-добре от какво се нуждаят те“, заяви социалният министър.

Той призова общинските ръководства за пълна мобилизация и максимално добра организация, за да могат избраните изпълнители да завършат всички обекти до крайния срок – 30 юни. „Ще има ежеседмичен контрол от страна на МТСП. Крайният срок не подлежи на предоговаряне“, категоричен бе министър Гуцанов.

Благодарение на усилията на екипа на министерството, темпото на изпълнение на проектите е значително ускорено. Статистиката към 31 декември 2025 г. показва, че са сключени договори със строителни фирми за ремонт на 80 от общо 81 дома за стари хора. По процедурата за разкриване на нови услуги са подписани договори за изграждане на общо 199 обекта – 157 от резидентен тип и 42 съпътстващи специализирани центъра.

Ремонтните дейности вече са стартирали в 76 от домовете за възрастни, като част от тях са напълно завършени. С финализирането на всички проекти ще се осигурят по-добри условия за живот за над 5600 възрастни хора.