НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Борислав Гуцанов към общините: Пълна мобилизация за ремонтите на домовете за възрастни до 30 юни

          0
          29
          Снимка: БГНЕС
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Сподели
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов проведе работна среща с представители на местната власт, за да обсъдят напредъка по проектите за обновяване на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги за хора с увреждания. Финансирането на тези дейности е осигурено чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В дискусията се включиха заместник-министър Наталия Ефремова и експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

          - Реклама -

          Министър Гуцанов акцентира върху факта, че страната разполага с ресурс от близо 400 млн. евро за модернизация на социалната инфраструктура за най-уязвимите групи – средства, каквито не са били отпускани през последните 35 години. „Слава богу, успяхме да спасим тези средства, което беше ключово важно. Насочихме ги към общините, защото кметовете се срещат всеки ден с хората и знаят най-добре от какво се нуждаят те“, заяви социалният министър.

          Той призова общинските ръководства за пълна мобилизация и максимално добра организация, за да могат избраните изпълнители да завършат всички обекти до крайния срок – 30 юни. „Ще има ежеседмичен контрол от страна на МТСП. Крайният срок не подлежи на предоговаряне“, категоричен бе министър Гуцанов.

          Благодарение на усилията на екипа на министерството, темпото на изпълнение на проектите е значително ускорено. Статистиката към 31 декември 2025 г. показва, че са сключени договори със строителни фирми за ремонт на 80 от общо 81 дома за стари хора. По процедурата за разкриване на нови услуги са подписани договори за изграждане на общо 199 обекта – 157 от резидентен тип и 42 съпътстващи специализирани центъра.

          Ремонтните дейности вече са стартирали в 76 от домовете за възрастни, като част от тях са напълно завършени. С финализирането на всички проекти ще се осигурят по-добри условия за живот за над 5600 възрастни хора.

          Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов проведе работна среща с представители на местната власт, за да обсъдят напредъка по проектите за обновяване на домовете за стари хора и изграждането на нови социални услуги за хора с увреждания. Финансирането на тези дейности е осигурено чрез Националния план за възстановяване и устойчивост. В дискусията се включиха заместник-министър Наталия Ефремова и експерти от Министерството на труда и социалната политика (МТСП).

          - Реклама -

          Министър Гуцанов акцентира върху факта, че страната разполага с ресурс от близо 400 млн. евро за модернизация на социалната инфраструктура за най-уязвимите групи – средства, каквито не са били отпускани през последните 35 години. „Слава богу, успяхме да спасим тези средства, което беше ключово важно. Насочихме ги към общините, защото кметовете се срещат всеки ден с хората и знаят най-добре от какво се нуждаят те“, заяви социалният министър.

          Той призова общинските ръководства за пълна мобилизация и максимално добра организация, за да могат избраните изпълнители да завършат всички обекти до крайния срок – 30 юни. „Ще има ежеседмичен контрол от страна на МТСП. Крайният срок не подлежи на предоговаряне“, категоричен бе министър Гуцанов.

          Благодарение на усилията на екипа на министерството, темпото на изпълнение на проектите е значително ускорено. Статистиката към 31 декември 2025 г. показва, че са сключени договори със строителни фирми за ремонт на 80 от общо 81 дома за стари хора. По процедурата за разкриване на нови услуги са подписани договори за изграждане на общо 199 обекта – 157 от резидентен тип и 42 съпътстващи специализирани центъра.

          Ремонтните дейности вече са стартирали в 76 от домовете за възрастни, като част от тях са напълно завършени. С финализирането на всички проекти ще се осигурят по-добри условия за живот за над 5600 възрастни хора.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Асен Василев: Честният вот изисква машини и промени в Изборния кодекс до края на месеца

          Екип Евроком -
          Осигуряването на честността на вота зависи пряко от промените в Изборния кодекс (ИК) и връщането на машинното гласуване. Това заяви Асен Василев, лидер на...
          Политика

          Арх. Иван Шишков: Хората от протестите наричаха управляващите крадци на магистрали

          Златина Петкова -
          "Хората от протестите наричаха управляващите крадци на магистрали. Протестиращите обаче бяха с ясното съзнание, че правителството може да открадне асфалта, но не и бъдещето...
          Политика

          Димо Дренчев: Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори

          Златина Петкова -
          "Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори. Това не звучи логично." Това каза народният представител от ПП "Възраждане" Димо Дренчев, който...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ
          Зареждане…
          Зареждане…
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions