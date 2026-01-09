НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Борисов: Връщаме мандата още в понеделник!

          0
          243
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във Враца, че страната върви към нови избори, а управлението през последните 11 месеца е било най-успешното за десетилетия.

          „Предстоят ни избори. Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс – сглобих една абсурдна коалиция на малцинството.“

          - Реклама -

          Борисов подчерта, че ГЕРБ е търпял компромиси, които не са в стила на партията, но това е било направено с ясни стратегически цели.

          „Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ – защото имахме определени цели.“

          По думите му резултатите вече са налице, като сред основните успехи той открои пълноправното членство на България в Шенген.

          „Абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция.“

          Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията при процеса за присъединяване към еврозоната и банковия съюз.

          ОФИЦИАЛНО: Радев връчва мандата на ГЕРБ другата седмица ОФИЦИАЛНО: Радев връчва мандата на ГЕРБ другата седмица

          „Когато преди 4–5 години вкарахме България в чакалнята на еврото и в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас.“

          Борисов отправи остри критики към Асен Василев, като го обвини в лъжа относно заслугите за еврозоната.

          „Човек, който може да излъже – както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира – сега същият Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната.“

          Той заяви, че лично е търсил подкрепа от европейските партньори и политически сили у нас, за да се стигне до положителен конвергентен доклад.

          „Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят. Ние си поехме кръста и вървяхме по пътя.“

          По думите на Борисов влизането в еврозоната протича спокойно, без сътресения за институциите, банковата система и бизнеса.

          „Правителството до последния ден си беше на мястото. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.“

          Лидерът на ГЕРБ потвърди, че партията ще вземе и върне мандата за съставяне на правителство в понеделник, като прогнозира задълбочаване на политическото напрежение.

          Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС

          „Хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази коалиция, но стратегическите цели бяха изпълнени.“

          В заключение Борисов подчерта, че на предстоящите избори ГЕРБ ще се яви самостоятелно.

          „На тези избори ние сме сами срещу всички. Трябва да имаме такъв резултат, че да не ми се налага да избирам коалиции, в които ГЕРБ да слиза надолу, да страда и да обяснявам защо сме там.“

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във Враца, че страната върви към нови избори, а управлението през последните 11 месеца е било най-успешното за десетилетия.

          „Предстоят ни избори. Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс – сглобих една абсурдна коалиция на малцинството.“

          - Реклама -

          Борисов подчерта, че ГЕРБ е търпял компромиси, които не са в стила на партията, но това е било направено с ясни стратегически цели.

          „Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ – защото имахме определени цели.“

          По думите му резултатите вече са налице, като сред основните успехи той открои пълноправното членство на България в Шенген.

          „Абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция.“

          Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията при процеса за присъединяване към еврозоната и банковия съюз.

          ОФИЦИАЛНО: Радев връчва мандата на ГЕРБ другата седмица ОФИЦИАЛНО: Радев връчва мандата на ГЕРБ другата седмица

          „Когато преди 4–5 години вкарахме България в чакалнята на еврото и в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас.“

          Борисов отправи остри критики към Асен Василев, като го обвини в лъжа относно заслугите за еврозоната.

          „Човек, който може да излъже – както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира – сега същият Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната.“

          Той заяви, че лично е търсил подкрепа от европейските партньори и политически сили у нас, за да се стигне до положителен конвергентен доклад.

          „Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят. Ние си поехме кръста и вървяхме по пътя.“

          По думите на Борисов влизането в еврозоната протича спокойно, без сътресения за институциите, банковата система и бизнеса.

          „Правителството до последния ден си беше на мястото. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.“

          Лидерът на ГЕРБ потвърди, че партията ще вземе и върне мандата за съставяне на правителство в понеделник, като прогнозира задълбочаване на политическото напрежение.

          Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС Радев: Възможно най-скоро ще връча мандата на ГЕРБ-СДС

          „Хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази коалиция, но стратегическите цели бяха изпълнени.“

          В заключение Борисов подчерта, че на предстоящите избори ГЕРБ ще се яви самостоятелно.

          „На тези избори ние сме сами срещу всички. Трябва да имаме такъв резултат, че да не ми се налага да избирам коалиции, в които ГЕРБ да слиза надолу, да страда и да обяснявам защо сме там.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Любопитно

          Изненада: Ленин се появи в парк-хотел „Москва“

          Никола Павлов -
          Изненадващ "гост" се появи в парк-хотел "Москва", видя журналист от "Евроком". Докато тече ремонт във фоайето на емблематичната 23-етажна сграда, работници премахнаха част от...
          Политика

          Зорница Илиева: Пей, сърце, снишили сме се и ще оцелеем

          Никола Павлов -
          Експертът по международни отношения Зорница Илиева коментира в публикация във „Фейсбук“ ескалацията на напрежението около Русия, Венецуела и САЩ, като очерта картина на нарастващ...
          Общество

          Извънреден режим: Банките ще работят и в събота за обмяна на левове в евро

          Пола Жекова -
          В контекста на въвеждането на единната европейска валута и текущия период на двойно обращение, банките в България въвеждат специална организация на работа. Финансовите институции...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions