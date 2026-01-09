Борисов: Връщаме мандата още в понеделник!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във Враца, че страната върви към нови избори, а управлението през последните 11 месеца е било най-успешното за десетилетия.
Борисов подчерта, че ГЕРБ е търпял компромиси, които не са в стила на партията, но това е било направено с ясни стратегически цели.
По думите му резултатите вече са налице, като сред основните успехи той открои пълноправното членство на България в Шенген.
Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията при процеса за присъединяване към еврозоната и банковия съюз.
Борисов отправи остри критики към Асен Василев, като го обвини в лъжа относно заслугите за еврозоната.
Той заяви, че лично е търсил подкрепа от европейските партньори и политически сили у нас, за да се стигне до положителен конвергентен доклад.
По думите на Борисов влизането в еврозоната протича спокойно, без сътресения за институциите, банковата система и бизнеса.
Лидерът на ГЕРБ потвърди, че партията ще вземе и върне мандата за съставяне на правителство в понеделник, като прогнозира задълбочаване на политическото напрежение.
В заключение Борисов подчерта, че на предстоящите избори ГЕРБ ще се яви самостоятелно.
Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във Враца, че страната върви към нови избори, а управлението през последните 11 месеца е било най-успешното за десетилетия.
Борисов подчерта, че ГЕРБ е търпял компромиси, които не са в стила на партията, но това е било направено с ясни стратегически цели.
По думите му резултатите вече са налице, като сред основните успехи той открои пълноправното членство на България в Шенген.
Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията при процеса за присъединяване към еврозоната и банковия съюз.
Борисов отправи остри критики към Асен Василев, като го обвини в лъжа относно заслугите за еврозоната.
Той заяви, че лично е търсил подкрепа от европейските партньори и политически сили у нас, за да се стигне до положителен конвергентен доклад.
По думите на Борисов влизането в еврозоната протича спокойно, без сътресения за институциите, банковата система и бизнеса.
Лидерът на ГЕРБ потвърди, че партията ще вземе и върне мандата за съставяне на правителство в понеделник, като прогнозира задълбочаване на политическото напрежение.
В заключение Борисов подчерта, че на предстоящите избори ГЕРБ ще се яви самостоятелно.