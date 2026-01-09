Борисов: Връщаме мандата още в понеделник!

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви във Враца, че страната върви към нови избори, а управлението през последните 11 месеца е било най-успешното за десетилетия.

„Предстоят ни избори. Ние ясно сме казали, че по-успешно управление от последните 11 месеца не е имало в последните десетилетия. Още първия ден бяхме без един ден толеранс – сглобих една абсурдна коалиция на малцинството.“ - Реклама -

Борисов подчерта, че ГЕРБ е търпял компромиси, които не са в стила на партията, но това е било направено с ясни стратегически цели.

„Много хора са ме питали защо търпяхме неща, които не са в стила на ГЕРБ – защото имахме определени цели.“

По думите му резултатите вече са налице, като сред основните успехи той открои пълноправното членство на България в Шенген.

„Абсолютно пълноправен член сме на Шенген. И това е резултат от спирането на нелегалната миграция.“

Лидерът на ГЕРБ припомни и ролята на партията при процеса за присъединяване към еврозоната и банковия съюз.

„Когато преди 4–5 години вкарахме България в чакалнята на еврото и в европейския банков съюз, това бе благодарение на нас.“

Борисов отправи остри критики към Асен Василев, като го обвини в лъжа относно заслугите за еврозоната.

„Човек, който може да излъже – както Асен Василев казва, че не е бил с мен и Кирил Петков в манастира – сега същият Василев лъже, че те са ни вкарали в еврозоната.“

Той заяви, че лично е търсил подкрепа от европейските партньори и политически сили у нас, за да се стигне до положителен конвергентен доклад.

„Говорил съм един по един с нашите партньори, включително и с Пеевски, да ни подкрепят. Ние си поехме кръста и вървяхме по пътя.“

По думите на Борисов влизането в еврозоната протича спокойно, без сътресения за институциите, банковата система и бизнеса.

„Правителството до последния ден си беше на мястото. Без скандали върви влизането в еврозоната, хората свикват.“

Лидерът на ГЕРБ потвърди, че партията ще вземе и върне мандата за съставяне на правителство в понеделник, като прогнозира задълбочаване на политическото напрежение.

„Хаосът и омразата между партиите ще са още по-големи. Понесохме много щети от тази коалиция, но стратегическите цели бяха изпълнени.“

В заключение Борисов подчерта, че на предстоящите избори ГЕРБ ще се яви самостоятелно.