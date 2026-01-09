НА ЖИВО
          Борусия Дортмунд възкръсна от мъртвите за зрелищно 3:3

          Инфарктен старт на 2026 година: Два гола след 90-ата минута, бившият Дахуд наказа Борусия, но Чуквуемека спаси точката

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Бундеслигата се завърна с един от най-драматичните мачове за последните години! В първия двубой за 2026-а Айнтрахт Франкфурт и Борусия Дортмунд завършиха наравно 3:3 в истински трилър, който остави зрителите без дъх до последния съдийски сигнал. „Жълто-черните“ бяха на секунди от загубата след късен гол на бившия си играч Махмуд Дахуд, но „златната резерва“ Карни Чуквуемека ги спаси от поражение в самия край.

          Мачът започна динамично на натежкия от дъжда терен. Борусия нанесе първия удар в 10-ата минута, когато Риерсон свали технично топката, а Максимилиан Байер засече от въздуха за 0:1. Домакините реагираха бързо. В 22-ата минута Серу Гираси извърши нарушение в наказателното поле срещу Робин Кох, а Джан Узун реализира безкомпромисно отсъдената дузпа за 1:1.

          След почивката драмата продължи с пълна сила. В 68-ата минута Феликс Нмеча стреля отдалеч, топката рикошира в Хуго Ларсон и излъга вратаря за 1:2. Айнтрахт обаче отново изравни светкавично. Само три минути по-късно (71′) дебютантът Юнес Ебнуталиб се възползва от пас на Калимуендо и хладнокръвно прехвърли Кобел за 2:2.

          Истинската лудост настъпи в самия край. В 90-ата минута резервата Махмуд Дахуд, играл в миналото за Дортмунд, взриви стадиона. Той овладя лошо изчистена топка и с фамозен фалцов удар от 17 метра я прати в мрежата чрез гредата за 3:2.

          Изглеждаше, че Айнтрахт е победител, особено след като в ответната атака Шлотербек нацели напречната греда, а Фабио Силва пропусна на празна врата със задна ножица.

          Борусия обаче отказа да умре. Отново в 96-ата минута, след центриране на Забицер и разбъркване, топката стигна до друга резерва – Карни Чуквуемека. Англичанинът запази самообладание и отблизо простреля вратаря за крайното 3:3. ВАР преразгледа ситуацията за игра с ръка, но голът бе зачетен.

          - Реклама -

