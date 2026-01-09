Годината започва с драматични събития на международната сцена и сериозни предупреждения за вътрешната политика на България. В ексклузивен анализ за ТВ Евроком от Южна Испания, президентът на Европейската лига за икономическо сътрудничество Бранимир Ботев коментира последните военни действия в Украйна, геополитическата роля на Доналд Тръмп и очакваните нови удари по българския политически елит.

**Ударът с „Орешник“: Енергиен и психологически шок**

Според Ботев атаката с руската хиперзвукова система „Орешник“ е била очаквана след събитията от 29 декември, когато бе атакувана резиденцията на Путин. Експертът посочва, че ударът е нанесен от базата в Капустин Яр и е поразил най-голямото газово находище в Европа, намиращо се в Украйна, само на 60 километра от полската граница. Обемът на хранилището е над 17 милиарда кубически метра газ.

„Ударът тепърва ще бъде установено дали е унищожил цялото хранилище или е унищожено само наземната част“, коментира Ботев, уточнявайки, че там се съхранява газ на близо 200 международни търговци. Последствията за Украйна са тежки, като близо 22 ключови града са пред колапс, а в Киев над 370 хиляди семейства са без ток.

Ботев припомни, че „митичният Орешник“ е бил използван за първи път в края на 2024 г. срещу завода „Южмаш“. При сегашния удар ракетата не е била оборудвана с ядрени глави, а се е разчитало на кинетичната енергия, която при скорост от 13 хиляди километра „буквално превръща ракетата в плазма“.

**Залезът на „Коалицията на желаещите“ и факторът Тръмп**

Анализаторът изрази скептицизъм относно ефективността на т.нар. „коалиция на желаещите“, формирана от лидери като Макрон и Стармър. Според него ентусиазмът в тази група намалява, а лидерът на опозицията в Германия Фридрих Мерц вече дава сигнали за дистанциране, воден от интересите на германската индустрия и желанието да не се противопоставя на политиката на САЩ.

Ботев акцентира върху реалполитиката на Доналд Тръмп, цитирайки думите му: „Ограничението пред мен не е международното право, а собственият ми морал.“ Според експерта Тръмп успешно изгражда „санитарен кордон“ в Източна Европа от консервативни правителства, включващ Унгария, Словакия и Полша, докато България остава в „сивата зона“.

**България в изолация и нови санкции**

Ботев очерта мрачна картина за мястото на България в новия световен ред, посочвайки, че страната бива заобикаляна от ключови инфраструктурни проекти. Той даде пример с плановете на Турция за свързване на Пътя на коприната през Грузия и Румъния, изключвайки българските пристанища.

В края на разговора Бранимир Ботев хвърли истинска „бомба“ относно предстоящи действия на американската администрация спрямо България. Той прогнозира, че новият посланик на САЩ ще пристигне с ясни указания за следващия списък от санкционирани лица.

„Министерството на икономиката е получило ясен сигнал от американска кантора, в която изрично е посочено, че за определени конкретни действия ще бъдат информирани съответните американски власти във връзка с действията на български политици и институции“, заяви Ботев. В сигнала се говори за „възпрепятстване на правосъдието“ и „подозрение в корупция на много високо ниво“. По негова информация това писмо дори не е било докладвано в Министерския съвет, което повдига въпроса кой и защо го е скрил.