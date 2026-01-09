НА ЖИВО
      петък, 09.01.26
          Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО)

          Никола Павлов
          Силен вятър обръща товарни камиони по пътища в Турция в района на Истанбул, съобщава Turkish Minute. По данни на изданието поривите достигат до 68 км/ч, което е довело до паднали дървета и повредени покриви в няколко района.

          Местни медии информират още, че силни вълни са наводнили крайбрежни пътища в квартал Картал. Заради опасните условия фериботното движение е временно преустановено.

          Властите призовават водачите да шофират с повишено внимание, а гражданите – да избягват крайбрежните зони, докато метеорологичната обстановка се нормализира.

