Бурният вятър в Истанбул обръща цели камиони в движение (ВИДЕО)

Силен вятър обръща товарни камиони по пътища в Турция в района на Истанбул, съобщава Turkish Minute. По данни на изданието поривите достигат до 68 км/ч, което е довело до паднали дървета и повредени покриви в няколко района.

Местни медии информират още, че силни вълни са наводнили крайбрежни пътища в квартал Картал. Заради опасните условия фериботното движение е временно преустановено.

Властите призовават водачите да шофират с повишено внимание, а гражданите – да избягват крайбрежните зони, докато метеорологичната обстановка се нормализира.