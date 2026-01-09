CallSofia с нов облик: Столична община модернизира платформата за граждански сигнали

От Столична община съобщиха, че стартира модернизация на платформата за подаване на сигнали за нередности в София, която през последните години се утвърди като основен канал за връзка между гражданите и общинската администрация. Чрез нея жителите на столицата не само подават сигнали, но и получават информация за предприетите действия по решаване на проблемите.

По данни на общината, инициативата се реализира от екип на администрацията с участието на външни експерти и е част от по-широките усилия за модернизация на дигиталните услуги и подобряване на обслужването на гражданите, се посочва в официалното съобщение.

Потребителите на системата отдавна сигнализират за затруднения при публикуването на сигнали, свързани с навигацията и процеса на подаване, което прави подобренията наложителни.

Какво ще се промени в платформата CallSofia

В краткосрочен план се предвижда:

– по-лесно и по-бързо подаване на сигнали чрез по-интуитивен и достъпен потребителски интерфейс;

– подобряване качеството на сигналите чрез по-точна локализация, ясна категоризация, възможност за агрегиране и по-добро насочване към отговорните звена;

– повишена прозрачност за гражданите с по-ясна информация за статуса и етапите на обработка на всеки сигнал;

– оптимизиране работата на операторите чрез подобрени вътрешни процеси и функционалности;

– по-добра управленска информираност благодарение на усъвършенствана отчетност и по-пълна картина за движението и натовареността на сигналите.

В дългосрочен план екипът на Столична община работи и по по-сериозни промени в процесите и техническата архитектура на системата. Целта е устойчиво съкращаване на времето за реакция, по-добра координация между общинските звена и по-надеждна обратна връзка към гражданите относно предприетите мерки.

Модернизацията на CallSofia е част от по-широката дигитална трансформация на Столична община, която включва развитие на електронни административни услуги, по-добра интеграция между информационните системи, по-ефективно използване на данни за управленски решения и по-лесен достъп на гражданите до информация и услуги.