НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          CallSofia с нов облик: Столична община модернизира платформата за граждански сигнали

          0
          20
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          От Столична община съобщиха, че стартира модернизация на платформата за подаване на сигнали за нередности в София, която през последните години се утвърди като основен канал за връзка между гражданите и общинската администрация. Чрез нея жителите на столицата не само подават сигнали, но и получават информация за предприетите действия по решаване на проблемите.

          - Реклама -

          Спаси София: 75% от сигналите за 2025 г. остават нерешени

          По данни на общината, инициативата се реализира от екип на администрацията с участието на външни експерти и е част от по-широките усилия за модернизация на дигиталните услуги и подобряване на обслужването на гражданите, се посочва в официалното съобщение.

          Потребителите на системата отдавна сигнализират за затруднения при публикуването на сигнали, свързани с навигацията и процеса на подаване, което прави подобренията наложителни.

          Овладяна криза с боклука в София: Решения за 6 района

          Какво ще се промени в платформата CallSofia

          В краткосрочен план се предвижда:

          по-лесно и по-бързо подаване на сигнали чрез по-интуитивен и достъпен потребителски интерфейс;
          подобряване качеството на сигналите чрез по-точна локализация, ясна категоризация, възможност за агрегиране и по-добро насочване към отговорните звена;
          повишена прозрачност за гражданите с по-ясна информация за статуса и етапите на обработка на всеки сигнал;
          оптимизиране работата на операторите чрез подобрени вътрешни процеси и функционалности;
          по-добра управленска информираност благодарение на усъвършенствана отчетност и по-пълна картина за движението и натовареността на сигналите.

          Скандал в София: Искат оставката на Васил Терзиев заради снега

          В дългосрочен план екипът на Столична община работи и по по-сериозни промени в процесите и техническата архитектура на системата. Целта е устойчиво съкращаване на времето за реакция, по-добра координация между общинските звена и по-надеждна обратна връзка към гражданите относно предприетите мерки.

          Модернизацията на CallSofia е част от по-широката дигитална трансформация на Столична община, която включва развитие на електронни административни услуги, по-добра интеграция между информационните системи, по-ефективно използване на данни за управленски решения и по-лесен достъп на гражданите до информация и услуги.

          От Столична община съобщиха, че стартира модернизация на платформата за подаване на сигнали за нередности в София, която през последните години се утвърди като основен канал за връзка между гражданите и общинската администрация. Чрез нея жителите на столицата не само подават сигнали, но и получават информация за предприетите действия по решаване на проблемите.

          - Реклама -

          Спаси София: 75% от сигналите за 2025 г. остават нерешени

          По данни на общината, инициативата се реализира от екип на администрацията с участието на външни експерти и е част от по-широките усилия за модернизация на дигиталните услуги и подобряване на обслужването на гражданите, се посочва в официалното съобщение.

          Потребителите на системата отдавна сигнализират за затруднения при публикуването на сигнали, свързани с навигацията и процеса на подаване, което прави подобренията наложителни.

          Овладяна криза с боклука в София: Решения за 6 района

          Какво ще се промени в платформата CallSofia

          В краткосрочен план се предвижда:

          по-лесно и по-бързо подаване на сигнали чрез по-интуитивен и достъпен потребителски интерфейс;
          подобряване качеството на сигналите чрез по-точна локализация, ясна категоризация, възможност за агрегиране и по-добро насочване към отговорните звена;
          повишена прозрачност за гражданите с по-ясна информация за статуса и етапите на обработка на всеки сигнал;
          оптимизиране работата на операторите чрез подобрени вътрешни процеси и функционалности;
          по-добра управленска информираност благодарение на усъвършенствана отчетност и по-пълна картина за движението и натовареността на сигналите.

          Скандал в София: Искат оставката на Васил Терзиев заради снега

          В дългосрочен план екипът на Столична община работи и по по-сериозни промени в процесите и техническата архитектура на системата. Целта е устойчиво съкращаване на времето за реакция, по-добра координация между общинските звена и по-надеждна обратна връзка към гражданите относно предприетите мерки.

          Модернизацията на CallSofia е част от по-широката дигитална трансформация на Столична община, която включва развитие на електронни административни услуги, по-добра интеграция между информационните системи, по-ефективно използване на данни за управленски решения и по-лесен достъп на гражданите до информация и услуги.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          НАП започна масови проверки в зимните курорти заради еврото и цените

          Десислава Димитрова -
          Национална агенция за приходите стартира зимната си контролна кампания, която започна едновременно в курортите Банско, Боровец и Пампорово.
          Инциденти

          Ледена София прати над 140 души в „Пирогов“ за денонощие

          Десислава Димитрова -
          Над 140 души, пострадали при падания върху лед в София, са потърсили медицинска помощ в рамките на последното денонощие в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, съобщиха от лечебното заведение.
          Крими

          23-годишен открадна автомобил и катастрофира в оградата на детска градина в Царево

          Дамяна Караджова -
          23-годишен мъж открадна автомобил в Царево и катастрофира в оградата на детска градина „Ален мак“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions