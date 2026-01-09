НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          „Черният лед“ – невидимата опасност по пътищата след снеговалежите

          0
          11
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Пътни експерти апелираха шофьорите да бъдат изключително внимателни след обилните снеговалежи и минусовите температури през последното денонощие. Една от най-сериозните опасности при такива условия е образуването на т.нар. черен лед – почти невидима ледена покривка, която може да доведе до тежки инциденти.

          - Реклама -

          Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инж. Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България“, че става дума за много тънък слой лед, който визуално наподобява мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгав.

          „Това е много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя. Прилича на мокър асфалт, но е изключително опасна, защото се забелязва трудно и води до загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и инциденти, особено при завои и спиране“, обясни Ангелов.

          Черният лед се образува най-често при температури около нулата, когато влагата върху настилката замръзва. Рискът е най-голям в сенчести участъци, по мостове, виадукти и планински проходи.

          Сняг остави 10 населени места в Плевенско без ток, пътищата са проходими Сняг остави 10 населени места в Плевенско без ток, пътищата са проходими

          „Към момента пътните настилки са опесъчени и няма сериозни затруднения. Следим внимателно северните склонове на Прохода на Републиката, където обикновено се образува черен лед. В Плевенско след спиране на снеговалежа се появиха силни ветрове и имаше навявания“, допълни директорът на ОПУ – Велико Търново.

          От пътните служби напомнят водачите да шофират със съобразена скорост, да избягват резки маневри и да бъдат подготвени за внезапна загуба на сцепление, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

          Пътни експерти апелираха шофьорите да бъдат изключително внимателни след обилните снеговалежи и минусовите температури през последното денонощие. Една от най-сериозните опасности при такива условия е образуването на т.нар. черен лед – почти невидима ледена покривка, която може да доведе до тежки инциденти.

          - Реклама -

          Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инж. Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България“, че става дума за много тънък слой лед, който визуално наподобява мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгав.

          „Това е много тънка, почти невидима ледена покривка върху пътя. Прилича на мокър асфалт, но е изключително опасна, защото се забелязва трудно и води до загуба на сцепление, поднасяне на автомобила и инциденти, особено при завои и спиране“, обясни Ангелов.

          Черният лед се образува най-често при температури около нулата, когато влагата върху настилката замръзва. Рискът е най-голям в сенчести участъци, по мостове, виадукти и планински проходи.

          Сняг остави 10 населени места в Плевенско без ток, пътищата са проходими Сняг остави 10 населени места в Плевенско без ток, пътищата са проходими

          „Към момента пътните настилки са опесъчени и няма сериозни затруднения. Следим внимателно северните склонове на Прохода на Републиката, където обикновено се образува черен лед. В Плевенско след спиране на снеговалежа се появиха силни ветрове и имаше навявания“, допълни директорът на ОПУ – Велико Търново.

          От пътните служби напомнят водачите да шофират със съобразена скорост, да избягват резки маневри и да бъдат подготвени за внезапна загуба на сцепление, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Решения за милиарди: кабинетът в оставка се насочва към парите за пенсии

          Десислава Димитрова -
          Министрите в оставка ще разгледат Дългосрочната инвестиционна политика на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система.
          Общество

          Почина известният финансист Андрей Пръмов

          Владимир Висоцки -
          Един от най-разпознаваемите финансисти в България – Андрей Пръмов, почина внезапно, едва месец преди да навърши 65-годишна възраст. Той бе знакова фигура в банковия...
          Политика

          Сдружение „Дойран 2025“ внесе в парламента 300 000 подписа за национален референдум

          Владимир Висоцки -
          Сдружение "Дойран 2025" внесе в Народното събрание общо 300 000 подписа с искане за провеждане на национален референдум, включващ осем конкретни въпроса. Тази стъпка...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions