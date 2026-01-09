„Черният лед“ – невидимата опасност по пътищата след снеговалежите

Пътни експерти апелираха шофьорите да бъдат изключително внимателни след обилните снеговалежи и минусовите температури през последното денонощие. Една от най-сериозните опасности при такива условия е образуването на т.нар. черен лед – почти невидима ледена покривка, която може да доведе до тежки инциденти.
- Реклама -
Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инж. Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България“, че става дума за много тънък слой лед, който визуално наподобява мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгав.
Черният лед се образува най-често при температури около нулата, когато влагата върху настилката замръзва. Рискът е най-голям в сенчести участъци, по мостове, виадукти и планински проходи.
От пътните служби напомнят водачите да шофират със съобразена скорост, да избягват резки маневри и да бъдат подготвени за внезапна загуба на сцепление, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.
Пътни експерти апелираха шофьорите да бъдат изключително внимателни след обилните снеговалежи и минусовите температури през последното денонощие. Една от най-сериозните опасности при такива условия е образуването на т.нар. черен лед – почти невидима ледена покривка, която може да доведе до тежки инциденти.
- Реклама -
Директорът на Областното пътно управление във Велико Търново инж. Венцислав Ангелов обясни в ефира на „Здравей, България“, че става дума за много тънък слой лед, който визуално наподобява мокър асфалт, но всъщност е изключително хлъзгав.
Черният лед се образува най-често при температури около нулата, когато влагата върху настилката замръзва. Рискът е най-голям в сенчести участъци, по мостове, виадукти и планински проходи.
От пътните служби напомнят водачите да шофират със съобразена скорост, да избягват резки маневри и да бъдат подготвени за внезапна загуба на сцепление, особено в ранните сутрешни и късните вечерни часове.