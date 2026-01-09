НА ЖИВО
      петък, 09.01.26
          Делси Родригес: Венецуела не е нито подчинена, нито покорна на САЩ

          Делси Родригес
          Делси Родригес
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова
          Пола Жекова

          Временният президент на Венецуела Делси Родригес категорично заяви, че страната ѝ не е „нито подчинена, нито покорна“ на САЩ. Изявлението бе направено след залавянето на Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

          По време на церемония в памет на загиналите при операцията на американските сили, Родригес подчерта „лоялността към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен“. По официални данни операцията е отнела живота на най-малко 100 души.

          Ние не сме подчинени, нито покорни“, заяви Родригес. Тя бе категорична в позицията на управлението: „Никой тук не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината.“

          Междувременно държавният глава на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че представителят на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон през следващата седмица. В интервю за телевизия „Фокс нюз“ американският президент сподели, че „няма търпение да се срещне с нея“.

          Тръмп коментира и темата за Нобеловата награда за мир, която беше присъдена на Мачадо от Норвежкия нобелов комитет, въпреки че според него отличието е трябвало да отиде при него.

          „Разбрах, че тя ще дойде някъде през идната седмица. Нямам търпение да я поздравя“, каза той и допълни: „Чух, че иска да го направи. Би било голяма чест“, визирайки възможността тя да му връчи получената награда.

