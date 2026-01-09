Временният президент на Венецуела Делси Родригес категорично заяви, че страната ѝ не е „нито подчинена, нито покорна“ на САЩ. Изявлението бе направено след залавянето на Николас Мадуро на 3 януари, предаде Франс прес.

По време на церемония в памет на загиналите при операцията на американските сили, Родригес подчерта „лоялността към президента Николас Мадуро, който беше отвлечен“. По официални данни операцията е отнела живота на най-малко 100 души.

„Ние не сме подчинени, нито покорни“, заяви Родригес. Тя бе категорична в позицията на управлението: „Никой тук не се е предал. Тук е имало битки, битки за родината.“

Междувременно държавният глава на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че представителят на венецуелската опозиция Мария Корина Мачадо ще пристигне във Вашингтон през следващата седмица. В интервю за телевизия „Фокс нюз“ американският президент сподели, че „няма търпение да се срещне с нея“.

Тръмп коментира и темата за Нобеловата награда за мир, която беше присъдена на Мачадо от Норвежкия нобелов комитет, въпреки че според него отличието е трябвало да отиде при него.