Димо Дренчев: Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори

„Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори. Това не звучи логично.“

Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

- Реклама -

Според депутата от ПП „Възраждане“ е интересно президентът кого ще избере за служебен премиер.

„След промените в Конституцията, които направиха от сглобката, изборът на държавния глава е сведен до 3-4 души. Интересно ще е какво ще правим, ако никой от тях не пожелае да приеме тази отговорност“, каза още гостът.

Дренчев призова да бъда поканен Христо Иванов, който да каже какво да се прави, ако настъпи такава патова ситуация.