НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Димо Дренчев: Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори

          0
          0
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори. Това не звучи логично.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според депутата от ПП „Възраждане“ е интересно президентът кого ще избере за служебен премиер.

          „След промените в Конституцията, които направиха от сглобката, изборът на държавния глава е сведен до 3-4 души. Интересно ще е какво ще правим, ако никой от тях не пожелае да приеме тази отговорност“, каза още гостът.

          Дренчев призова да бъда поканен Христо Иванов, който да каже какво да се прави, ако настъпи такава патова ситуация.

          „Борисов твърди, че сме имали най-успешното управление, а го събори. Това не звучи логично.“

          Това каза народният представител от ПП „Възраждане“ Димо Дренчев, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Според депутата от ПП „Възраждане“ е интересно президентът кого ще избере за служебен премиер.

          „След промените в Конституцията, които направиха от сглобката, изборът на държавния глава е сведен до 3-4 души. Интересно ще е какво ще правим, ако никой от тях не пожелае да приеме тази отговорност“, каза още гостът.

          Дренчев призова да бъда поканен Христо Иванов, който да каже какво да се прави, ако настъпи такава патова ситуация.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Култура

          Оля Ал-Ахмед: Радва ме, че има млади хора, които още четат поезия

          Златина Петкова -
          " Радва ме, че има млади хора, които още четат поезия." Това каза журналистката Оля Ал-Ахмед, която беше гост в предаването "Делници" с водещ Николай...
          Политика

          Адв. Христо Расташки: Трябва да се опази вотът на българските граждани

          Златина Петкова -
          "Трябва да се опази вотът на българските граждани." Това каза депутатът от ПП МЕЧ адвокат Христо Расташки, който беше гост в предаването "Делници" с водещ...
          Политика

          Проф. Захари Захариев: Има опасност БСП също да стане добавка към името ГЕРБ

          Златина Петкова -
          "БСП върви към залеза на СДС и може също да се превърне в добавка към името ГЕРБ." Това каза членът на БСП и председател...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions