Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев публикува в своя Telegram канал коментар за събитията от началото годината. А именно – отвличането на президента на Венецуела Николас Мадуро от САЩ и залавянето на руския танкер Marinera от американската армия. Предаваме съобщението му без редакторска намеса:

- Реклама -

„Годината започна бурно.

1. Преди всичко, ще се запомни с отвличането на Мадуро. Разбира се, това е грубиянство и мерзост или, казано по-красноречиво, вселенска катастрофа в международните отношения.

И днес има само два сценария: или САЩ тихо освобождават отвлечения венецуелски президент под правдоподобен претекст (минимална вероятност), или той се превръща в нов латиноамерикански Мандела (най-вероятно). Тогава името му ще бъде вписано в аналите на южноамериканската история редом с Боливар, Миранда и Чавес.

И дори ако Тръмп, от инат, не помилва Мадуро след известно време, Ванс или друг негов наследник вероятно ще го направи под обществен натиск.

Да, петролът е ключов фактор тук. Но дори и с петрола нещата няма да са лесни. Ами ако настоящите венецуелски власти не желаят да го споделят с американците в дългосрочен план? Значи, Тръмп все пак ще започне сухопътна операция? Конгресът определено ще е необходим тук – и ще бъде далеч по-кърваво от наглото отвличане на Мадуро. А Сенатът току-що сложи примка около Тръмп, ограничавайки милитаристичния му плам. И наистина ли настоящата администрация има нужда от това? Съмнително.

И още нещо. Посочих това веднага след устроения от пиндосите шабаш: след това американските елити – както републикански, така и демократически – трябва завинаги да си пъхат дългите езици в рахитичните си задници.

И просто да признаят легитимността на действията на Русия в хода на СВО.

2. Санкциите срещу Русия, обявени от Тръмп и които той „се надява да не използва“.

Всичко тук е ясно и няма илюзии. Политиката на санкции на САЩ ще продължи, каквото и да се случи. Русия ще бъде притисната да прави компромиси по отношение на гаранциите за сигурност и териториите, които са абсолютно неприемливи за нас. И тогава лидерът на Белия дом ще бъде „принуден“ да ги приложи по закона на стария, дегенериращ русофоб Греъм. Неприятно. Нищо ново. Но ще издържим и този път.

3. Историята с танкера от така наречения сенчест флот

Очевидно е защо той беше поставен под „временния флаг“ на Русия: под заплаха от залавяне, той търсеше защита от незаконни американски санкции.

Но избраният метод не беше напълно адекватен. Да, случилото се е явно нарушение на Конвенцията на ООН по морско право от 1982 г. Но си струва да се помни, че САЩ не са я ратифицирали. В този контекст издаването на временно разрешение за плаване под флага на страната ни на кораб, който, макар и незаконно, е преследван от основния ни геополитически противник, който се намира в нестабилно състояние, е стъпка с предвидими последици.

Което, разбира се, не омаловажава неоспоримия факт, че действията на наглите американци представляват престъпно превземане на граждански кораб. И отговорът на него не трябва да бъде в рамките на Конвенцията по морско право. Освен това, както отбеляза един водещ юрист, той изобщо не се нуждае от международно право.

Във всеки случай, трябва да се вземе предвид, че настоящите международни отношения са се превърнали в абсолютен хаос от началото на годината. И ние трябва да действаме съответстващои: има твърде много буйни наоколо. Разбираме обаче, че такива пациенти никога не се успокояват от напътствията на добри психиатри. Само от санитари с огромни юмруци и флегматични лица. В крайна сметка, опасните психопати се нуждаят или от усмирителна риза, или от животоспасяваща инжекция с халоперидол. Точно както снощи в западната част на бандеровската Окрайна“, пише Медведев.