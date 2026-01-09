НА ЖИВО
          Дмитрий Медведев за удара с „Орешник": Това е инжекция на опасен психопат с галоперидол

          Нощният удар с ракетната система „Орешник“ по Украйна е пример за това как да се действа срещу „опасни психопати“, според заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

          Той отбеляза, че „международните отношения са се превърнали в пълен хаос от началото на годината“ и Русия „трябва да действа съответстващо: има твърде много буйни наоколо“.

          „Такива пациенти никога не се успокояват от предупрежденията на добри психиатри. Само от санитари с огромни юмруци и флегматични лица. В крайна сметка, опасните психопати се нуждаят или от усмирителна риза, или от животоспасяваща инжекция с халоперидол. Както тази нощ в западната част на бандеровската Окраина“, написа заместник-началникът на руския Съвет за сигурност в своя Telegram канал.

          Както по-рано съобщи руското Министерство на отбраната, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар, включително с ракетната система „Орешник“, срещу критично важни обекти на Украйна.

          Военното ведомство подчерта, че целите на удара са постигнати: ударени са съоръжения, произвеждащи безпилотните летателни апарати, използвани при атаката срещу резиденцията на Путин във Валдай, както и енергийна инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Axios: САЩ и Украйна са съгласували мирно споразумение

          Иван Христов
          САЩ и Украйна са се споразумели за план за евентуално разрешаване на украинската криза, пише Axios. Според портала, „след като е постигнал споразумение с Украйна...
          Война

          Владислав Наков пред Евроком: Ударът с „Орешник" е отговор на разполагането на европейски военни в Украйна

          Катя Илиева
          Ударът на Русия със системата "Орешник", е отговор на разполагането на европейски военни в Украйна. Това каза пред телевизия Евроком анализаторът и журналист Владислав...
          Война

          Зеленски настоява за твърд международен отговор след нощния удар с „Орешник"

          Десислава Димитрова
          Володимир Зеленски отправи призив към международната общност за незабавна реакция, след като Русия нанесе масиран нощен удар по Западна Украйна, използвайки новата балистична ракета „Орешник".

