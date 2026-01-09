Нощният удар с ракетната система „Орешник“ по Украйна е пример за това как да се действа срещу „опасни психопати“, според заместник-председателя на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев, цитиран от ТАСС.

Той отбеляза, че „международните отношения са се превърнали в пълен хаос от началото на годината“ и Русия „трябва да действа съответстващо: има твърде много буйни наоколо“.

„Такива пациенти никога не се успокояват от предупрежденията на добри психиатри. Само от санитари с огромни юмруци и флегматични лица. В крайна сметка, опасните психопати се нуждаят или от усмирителна риза, или от животоспасяваща инжекция с халоперидол. Както тази нощ в западната част на бандеровската Окраина“, написа заместник-началникът на руския Съвет за сигурност в своя Telegram канал.

Както по-рано съобщи руското Министерство на отбраната, в отговор на атаката на Киев срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин, руските въоръжени сили нанесоха масиран удар, включително с ракетната система „Орешник“, срещу критично важни обекти на Украйна.

Военното ведомство подчерта, че целите на удара са постигнати: ударени са съоръжения, произвеждащи безпилотните летателни апарати, използвани при атаката срещу резиденцията на Путин във Валдай, както и енергийна инфраструктура, поддържаща военно-промишления комплекс на Украйна.