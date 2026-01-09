Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изпратил официално писмо до унгарския министър-председател Виктор Орбан. В кореспонденцията американският държавен глава отправя пожелания за успех към Орбан по повод предстоящата му предизборна кампания.

- Реклама -

За съдържанието на документа стана ясно, след като самият Виктор Орбан го публикува на личната си страница в социалната мрежа Facebook.

В текста на писмото, което е датирано от 10 декември, Доналд Тръмп определя унгарския премиер като свой „дългогодишен съюзник“. Освен политическата подкрепа, президентът на САЩ изразява и своята благодарност за отправената покана да посети Унгария. Той отбелязва, че неговият екип предстои да влезе в контакт с унгарската страна, за да бъде съгласуван графикът на евентуалната визита.