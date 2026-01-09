НА ЖИВО
          Доналд Тръмп с писмо до Виктор Орбан: Нарича го „съюзник" и планира визита

          Виктор Орбан
          Виктор Орбан
          Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп е изпратил официално писмо до унгарския министър-председател Виктор Орбан. В кореспонденцията американският държавен глава отправя пожелания за успех към Орбан по повод предстоящата му предизборна кампания.

          За съдържанието на документа стана ясно, след като самият Виктор Орбан го публикува на личната си страница в социалната мрежа Facebook.

          В текста на писмото, което е датирано от 10 декември, Доналд Тръмп определя унгарския премиер като свой „дългогодишен съюзник“. Освен политическата подкрепа, президентът на САЩ изразява и своята благодарност за отправената покана да посети Унгария. Той отбелязва, че неговият екип предстои да влезе в контакт с унгарската страна, за да бъде съгласуван графикът на евентуалната визита.

