Двойни цени под лупа: НАП и КЗП засилват проверките след вълна от сигнали

Националната агенция за приходите започна проверка на обществен паркинг след сигнал от граждани за двойно поскъпване. Контролът се извършва съвместно с Комисия за защита на потребителите, като действията са част от мащабна кампания срещу нелоялни търговски практики.

До момента Национална агенция за приходите и КЗП са проверили 80 частни паркинга в страната. В 15 от тях е установено двойно увеличение на цените. От контролните органи уточняват, че се изискват актуалните цени, както и тези преди 1 януари, а търговците разполагат с 5-дневен срок, за да обосноват поскъпването. При доказана нелоялна практика се налага глоба, започваща от 5000 лева.

От институциите съобщиха още, че вече има наказателни постановления за общо 200 000 лева. Контролът е интензивен, като се извършват между 300 и 400 проверки на ден.

Само от началото на седмицата са постъпили около 1000 сигнала, като работата приоритетно е насочена към сигналите на граждани. Проверките обхващат и други сектори – сред инспектираните обекти има и такива, които предлагат медицински и лабораторни изследвания, като в 5 от общо 14 са установени нарушения.

Същият тип контрол е приложен и при сладкарници, където също се следи за необосновано повишаване на цените.