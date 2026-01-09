НА ЖИВО
Search Suggestions
      петък, 09.01.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияИкономика

          Двойни цени под лупа: НАП и КЗП засилват проверките след вълна от сигнали

          0
          52
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Националната агенция за приходите започна проверка на обществен паркинг след сигнал от граждани за двойно поскъпване. Контролът се извършва съвместно с Комисия за защита на потребителите, като действията са част от мащабна кампания срещу нелоялни търговски практики.

          - Реклама -

          Над 1000 сигнала за спекулативни цени за три дни: НАП започва масови проверки – Евроком

          До момента Национална агенция за приходите и КЗП са проверили 80 частни паркинга в страната. В 15 от тях е установено двойно увеличение на цените. От контролните органи уточняват, че се изискват актуалните цени, както и тези преди 1 януари, а търговците разполагат с 5-дневен срок, за да обосноват поскъпването. При доказана нелоялна практика се налага глоба, започваща от 5000 лева.

          От институциите съобщиха още, че вече има наказателни постановления за общо 200 000 лева. Контролът е интензивен, като се извършват между 300 и 400 проверки на ден.

          НАП: При 10% от проверките ни за еврото има нарушения – Евроком

          Само от началото на седмицата са постъпили около 1000 сигнала, като работата приоритетно е насочена към сигналите на граждани. Проверките обхващат и други сектори – сред инспектираните обекти има и такива, които предлагат медицински и лабораторни изследвания, като в 5 от общо 14 са установени нарушения.

          Същият тип контрол е приложен и при сладкарници, където също се следи за необосновано повишаване на цените.

          Националната агенция за приходите започна проверка на обществен паркинг след сигнал от граждани за двойно поскъпване. Контролът се извършва съвместно с Комисия за защита на потребителите, като действията са част от мащабна кампания срещу нелоялни търговски практики.

          - Реклама -

          Над 1000 сигнала за спекулативни цени за три дни: НАП започва масови проверки – Евроком

          До момента Национална агенция за приходите и КЗП са проверили 80 частни паркинга в страната. В 15 от тях е установено двойно увеличение на цените. От контролните органи уточняват, че се изискват актуалните цени, както и тези преди 1 януари, а търговците разполагат с 5-дневен срок, за да обосноват поскъпването. При доказана нелоялна практика се налага глоба, започваща от 5000 лева.

          От институциите съобщиха още, че вече има наказателни постановления за общо 200 000 лева. Контролът е интензивен, като се извършват между 300 и 400 проверки на ден.

          НАП: При 10% от проверките ни за еврото има нарушения – Евроком

          Само от началото на седмицата са постъпили около 1000 сигнала, като работата приоритетно е насочена към сигналите на граждани. Проверките обхващат и други сектори – сред инспектираните обекти има и такива, които предлагат медицински и лабораторни изследвания, като в 5 от общо 14 са установени нарушения.

          Същият тип контрол е приложен и при сладкарници, където също се следи за необосновано повишаване на цените.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Инциденти

          Тежка катастрофа с жертва блокира пътя Русе-Бяла, движението е пренасочено

          Пола Жекова -
          Тежък пътен инцидент с фатален край бе регистриран тази сутрин на главния път Русе - Бяла. По първоначални данни един човек е загинал след...
          Здраве

          Задължителна ваксина срещу варицела от юли: влиза в сила нова наредба

          Десислава Димитрова -
          От юли тази година ваксинирането срещу варицела става задължително, след като Наредбата за имунизациите в България беше обнародвана в Държавен вестник. Ваксината ще бъде безплатна.
          Общество

          Вълчев: Промяната на матурите трябва да дочака по-добри времена

          Никола Павлов -
          Изпитът по математика след 7-и клас ще се проведе в досегашния си формат, след като съдът временно спря заповедта за промяна на националното външно...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions