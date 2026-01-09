Джорджа Мелони: Време е Европа да започне диалог с Русия за войната в Украйна

Премиерът на Италия Джорджа Мелони заяви, че е време Европа да започне диалог с Русия по въпросите на войната в Украйна, предава La Stampa.

„Смятам, че Европа трябва да поговори с Русия, иначе приносът й в процеса ще бъде ограничен. Но е важно това да не се прави хаотично, защото така ще е само от полза на Путин“, заяви тя на пресконференция.

Мелони отбеляза още, че присъединяването на Русия в Г-8 към момента й се струва нецелесъобразно.