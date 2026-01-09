НА ЖИВО
          ЕК настоява за възстановяване на интернет достъпа в Иран на фона на протестите

          Снимка: Getty Images
          На 9 януари говорител на Европейската комисия отправи официален призив за възстановяване на прекъснатата интернет връзка в Иран. Изявлението бе направено след постъпили съобщения, че сигналът в страната е спрян поради новите протестни действия, обхванали множество ирански градове.

          „Призоваваме възстановяване на връзката с интернет за всички“, заяви говорителят на ЕК. От Брюксел подчертаха, че наблюдават ситуацията с тревога. „Следим внимателно събитията в страната, изразяваме загриженост от нарастващия брой убити и ранени“, посочи той.

          В позицията на Комисията се акцентира върху правата на гражданите. „Хората в Иран изразяват оправдано очакване за по-добър живот. Насилието срещу мирните протестиращи е неприемливо“, заяви говорителят.

          В допълнение той поясни, че „смяна на режима не е част от европейската политика към Иран“.

