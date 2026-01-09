Кипърското председателство на Съвета на ЕС обяви, че днес е гласувано решение за подписване на дългоочакваното търговско споразумение с държавите от блока Меркосур (Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай), предаде БТА.

Пътят към финализирането на сделката обаче срещна политическа съпротива. По-рано днес групата на Зелените в Европейския парламент призова евродепутатите да подкрепят инициатива за оспорване на споразумението пред Европейския съд. Въпреки това, двете най-големи политически сили в европарламента – Европейската народна партия и Групата на социалистите и демократите, декларираха своята подкрепа в последните часове. Според информация, разпространена от Зелените, при днешното гласуване „против“ са се обявили Франция, Полша, Ирландия, Австрия и Унгария, а Белгия е гласувала „въздържал се“.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства решението на Съвета на ЕС, отбелязвайки, че очаква с голямо нетърпение скоро да подпише документа, който се подготвя от 25 години.

„Това е доказателство за издръжливостта и силата на нашите отношения с Латинска Америка“, допълва тя в своето изявление. Фон дер Лайен акцентира върху геополитическата тежест на сделката: „Във време, когато търговията и зависимостите се превръщат в оръжие, това историческо търговско споразумение е поредно доказателство, че Европа определя свой собствен курс и е надежден партньор“.

Икономическият ефект от споразумението се очаква да бъде значителен. Днес 60 000 европейски дружества реализират износ за Меркосур, като половината от тях са малки и средни предприятия. Според председателя на ЕК те „ще се възползват от по-ниски мита, ще спестят около 4 милиарда евро всяка година и ще се възползват от опростени митнически процедури“.

По отношение на чувствителната тема за селското стопанство, Урсула фон дер Лайен увери, че гласът на фермерите е чут. „Чухме опасенията на нашите земеделци и предприехме действия. Това споразумение съдържа надеждни гаранции за защита на препитанието им, повишаваме контрола върху вноса“, уточнява тя.

Според нея от споразумението печелят всички страни. Прогнозите сочат, че износът на ЕС към Меркосур ще нарасне с почти 50 милиарда евро до 2040 г., докато износът на южноамериканския блок към Европа ще се увеличи с до 9 милиарда евро.