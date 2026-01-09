Европа на ръба: амбициите на Тръмп за Гренландия разтревожиха НАТО и съюзниците

Президентът Доналд Тръмп търси нови геополитически придобивки за визията си за американско влияние през XXI век, след като режимът на Николас Мадуро във Венецуела беше свален, пише CNN. По време на първия му мандат идеята за Гренландия беше възприемана като шега – поредна провокация от президент, който обича да шокира.

Дори миналата година, когато Доналд Тръмп-младши отлетя до острова със самолета на баща си, а Джей Ди Ванс посети Гренландия, темата в САЩ все още се коментираше иронично. Днес обаче ситуацията е коренно различна.

Европейските лидери, които във вторник потвърдиха суверенитета на Гренландия и претенциите на Дания върху автономната ѝ територия, вече възприемат изявленията на Тръмп като реална заплаха. Това се случва на фона на позицията на администрацията във Вашингтон, че цялото западно полукълбо е зона на американско влияние. Съветникът на президента Стивън Милър заяви пред CNN, че САЩ не се подчиняват на „железните закони“ на свят, управляван от сила и мощ.

От Белия дом дори допуснаха, че използването на военна сила за придобиване на Гренландия не е изключено.

► Стратегическо бижу

Президентът на САЩ настоява, че Гренландия е стратегически жизненоважна.

⇒ Островът традиционно е ключов средноатлантически терен, включително по време на Втората световна война.

⇒ В евентуален бъдещ глобален конфликт контролът над Гренландия би означавал контрол върху жизненоважни атлантически морски пътища.

⇒ На територията ѝ вече има американска военна база с ключова роля в системите за ранно предупреждение за ракетни заплахи.

Осем десетилетия след Втората световна война Гренландия се превръща в нова геополитическа гореща точка – както заради топенето на ледовете и отварянето на нови морски маршрути, така и заради интереса на Китай и Русия. Огромните, слабо населени пространства могат лесно да поемат нови бази, гарнизони и хиляди военнослужещи.

Въпреки ироничните коментари на представители на администрацията на Тръмп, че Дания защитава острова „с кучешки впрягове“, САЩ имат действащ договор с Копенхаген, който им осигурява широка свобода за кацания, излитания, използване на пристанища и военна инфраструктура.

⇒ Гренландия разполага и с неизползвани находища на нефт и природен газ, както и със значителни редкоземни минерали, които с размразяването на тундрата ще стават все по-достъпни.

Както датските, така и гренландските власти са заявявали готовност за партньорски споразумения, но няма индикации Тръмп да търси споделяне на ресурси. Американската база на острова развява както датския, така и американския флаг, а администрацията по-скоро следва символични жестове – като публикацията на Кейти Милър със снимка на Гренландия в цветовете на американския флаг.

Въпреки агресивната реторика, засега няма преки признаци за подготвяна военна операция. The Wall Street Journal съобщи, че държавният секретар Марко Рубио е заявил пред законодатели, че Тръмп иска да купи Гренландия, въпреки категоричния отказ на Дания и местните лидери.

Непредсказуемостта остава ключов фактор. Според CNN, за разлика от първия мандат, днес почти няма кой да ограничи президента. Сценарий, при който министърът на отбраната Пийт Хегсет се опитва да разубеди главнокомандващия, изглежда малко вероятен.

„Познавам датчаните доста добре. Те са корави хора. Няма да ме изненада, ако решат да разположат военни сили там, за да се противопоставят на американски сили. Тук говорим за края на НАТО. Нека да го избегнем“, заяви пенсионираният адмирал Джеймс Ставридис пред CNN.

Сенаторът демократ Крис Мърфи също предупреди, че намеренията на Тръмп не са за подценяване.

„Преди месеци мислех, че това е просто разсейване. Сега обаче трябва сериозно да се замислим какво се случва в главата на Тръмп“, каза той.

► Европа е все по-разтревожена

Лидерите на Франция, Германия, Италия, Полша, Испания и Обединеното кралство застанаха зад датския премиер Мете Фредериксен, която подчерта, че „Гренландия принадлежи на нейния народ“.

Канадският премиер Марк Карни обяви изпращането на високопоставена делегация, след като вече е имал сблъсъци с териториалните амбиции на Тръмп, включително призивите Канада да стане 51-вият щат на САЩ.

Фредериксен предупреди, че всеки опит за превземане на Гренландия със сила би унищожил НАТО и гаранцията за взаимна отбрана – основа на западната сигурност след Втората световна война. Според CNN, ако се стигне до крайност, европейските и датските сили реално не биха могли да защитят острова.

Силната европейска подкрепа за Гренландия идва след дни на деликатно дипломатическо балансиране, особено след действията на САЩ във Венецуела. На фона на анти-натовската реторика на Тръмп остава отворен и въпросът дали Вашингтон няма да напусне най-успешния военен съюз в света.