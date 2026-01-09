Фалшива полицейска акция в Анталия: арестуваха 10 души за кражба на криптовалута за над 4 млн. долара

Турските власти арестуваха десет души, сред които и действащ полицай, заподозрени в присвояване на криптовалута за над 4 милиона долара при добре организирана фалшива полицейска операция в южния турски град Анталия, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“.

По информация на турската прокуратура престъплението е извършено рано сутринта на 29 декември. Шестима души, облечени в полицейски униформи и жилетки, нахлули във вила в квартал „Ширинялъ“, като се представили за служители на реда и показали фалшиви служебни значки.

Те заявили, че разполагат със съдебна заповед за обиск и оковали с белезници охранителите на имота. След това прехвърлили криптовалути на стойност над 4 милиона долара от сметките на собственика в свои акаунти, а паралелно с това иззели записите от охранителните камери, за да заличат следите си.

След подаден сигнал Главната прокуратура на Анталия е започнала разследване, в рамките на което са идентифицирани общо 13 заподозрени. Десет от тях, сред които действащ полицай, един руски гражданин и двама белгийци, са оставени в ареста, а на останалите трима са наложени мерки за съдебен контрол.

При обиските в домовете и превозните средства на задържаните са иззети два пистолета, над 60 000 долара в брой, криптопортфейл, пластмасови белезници, използвани при нападението, както и 23 мобилни устройства.