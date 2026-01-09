Фатален инцидент в болница в Бруклин: полицията застреля въоръжен пациент след неуспешен опит с електрошок

Полицията в Ню Йорк простреля смъртоносно мъж, въоръжен с остър предмет, който се бил барикадирал в стая в болница в квартал „Парк Слоуп“ в Бруклин, съобщава „Асошиейтед прес“.

Пристигналите на място униформени се натъкнали на мъж, въоръжен с остър предмет, намиращ се в стая на осмия етаж, опръскана с кръв. По информация на полицията той се бил барикадирал заедно с още двама души – възрастен пациент и охранител на болницата, и е заплашвал да нарани себе си и останалите.

„В продължение на повече от три минути полицаите многократно заповядваха на мъжа да пусне острието и да отвори вратата, но той отказа“, заяви помощник-началникът на полицията Чарлз Минч.

По думите му служителите първоначално са използвали електрошок, за да усмирят мъжа, но без резултат. След това са опитали да разбият вратата с ритници, но тя била задържана отвътре. Вторият опит с електрошок също се провалил, след което мъжът се нахвърлил върху полицаите с острието.

„Това принуди служителите да открият огън“, допълни Минч.

Мъжът е починал от раните си. Самоличността му не е оповестена, като от властите уточняват единствено, че е бил приет в болницата като пациент предишния ден. Инцидентът е заснет от бодикамерите на полицаите.

„Тази ситуация можеше да се развие по съвсем различен начин“, подчерта помощник-началникът.

След случая полицията публикува в социалните мрежи снимка на окървавеното самоделно оръжие, с което е бил въоръжен мъжът.