      петък, 09.01.26
          Начало Спорт

          Фенербахче взе Матео Гендузи

          Договорът на френския национал, който ще носи фланелката с номер 6, е до лятото на 2030 година

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          От Фенербахче официално потвърдиха привличането на Матео Гендузи, който пристига с трансфер от Лацио на обща стойност от около 30 млн. евро. Договорът на френския национал, който ще носи фланелката с номер 6, е до лятото на 2030 година.

          Така Гендузи ще играе в пето различно първенство, като в своята родина юношата на Пари Сен Жермен е бил част от Лориен и Марсилия, в Англия е носил екипа на Арсенал, бил е под наем в германския Херта (Берлин), а последните две години и половина прекара в италианския Лацио. Той си тръгва от “Олимпико” след общо 111 мача с 6 гола и 10 асистенции. За Франция 26-годишният полузащитник е изиграл 14 срещи с 2 попадения и 2 голови паса.

          Сега Гендузи ще се опита да помогне на втория в Сюпер Лиг да спечели титлата в Турция. Същото се отнася и за вратаря Мерт Гюнок, който само няколко часа по-рано беше привлечен от истанбулския гранд като свободен агент, дошъл от градския съперник Бешикташ. От друга страна, в Лацио вече намериха заместник на досегашния си полузащитник в лицето на Кенет Тейлър, който ще бъде купен от Аякс за около 17 млн. евро.

